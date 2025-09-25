Logis Hôtels choisit Mews pour son PMS

La connexion entre Mews et la solution de distribution propre au Groupe Logis Hôtels permettra aux hôteliers de bénéficier d’un outil intégré, de la réservation jusqu’à la gestion opérationnelle - DepositPhotos.com, auns85
Le Groupe Logis Hôtels poursuit sa stratégie de digitalisation en intégrant Mews, plateforme de gestion hôtelière de nouvelle génération, à son catalogue de solutions technologiques.
Cette décision vise à accompagner les milliers d’hôteliers indépendants du réseau (plus de 2 100 établissements dans neuf pays, répartis sur sept marques allant de l’économique au haut de gamme*) dans l’optimisation de leurs opérations et à soutenir leur compétitivité dans un marché en constante évolution.
"Nous avons choisi Mews pour sa simplicité d’utilisation, afin d’intégrer cette solution performante au sein de l’écosystème digital du Groupe Logis Hôtels", a commenté Karim Soleilhavoup, directeur général de Logis Hôtels dans un communiqué.
La connexion entre Mews et la LCBS (solution de distribution propre au Groupe Logis Hôtels) permettra aux hôteliers de bénéficier d’un outil intégré, de la réservation jusqu’à la gestion opérationnelle.
L’objectif affiché est clair : améliorer l’expérience client tout en facilitant le travail des équipes sur le terrain.
Une place de marché d’applications pour les hôteliers
Au-delà du PMS, les établissements membres auront accès à la place de marché Mews Marketplace, qui propose de multiples intégrations avec des éditeurs de logiciels spécialisés, tels que Reservit.
Une ouverture qui pourrait faciliter l’adoption d’outils digitaux par les hôteliers du réseau, souvent confrontés à des problématiques de temps, de formation ou de rentabilité.
Avec ce partenariat, Logis Hôtels confirme sa volonté de doter ses adhérents de solutions technologiques capables de renforcer leur autonomie et leur efficacité, dans un contexte où la digitalisation des opérations constitue un levier de compétitivité incontournable pour les établissements indépendants.
Lire aussi : Hôtellerie : Mews lève 185 millions de dollars
* Singuliers Hôtels, Teritoria, Demeures & Châteaux, Logis Hôtels, Cit’Hotel, Urban Style et Auberge de Pays
