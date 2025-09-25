Logis Hôtels choisit Mews pour son PMS

* Singuliers Hôtels, Teritoria, Demeures & Châteaux, Logis Hôtels, Cit’Hotel, Urban Style et Auberge de Pays

Au-delà du PMS, les établissements membres auront, qui propose de multiples intégrations avec des éditeurs de logiciels spécialisés, tels que Reservit.Une ouverture qui pourrait faciliter l’adoption d’outils digitaux par les hôteliers du réseau, souvent confrontés à des problématiques de temps, de formation ou de rentabilité.Avec ce partenariat, Logis Hôtels confirme sa volonté de doter ses adhérents de solutions technologiques capables de renforcer leur autonomie et leur efficacité, dans un contexte où la digitalisation des opérations constitue un levier de compétitivité incontournable pour les établissements indépendants.