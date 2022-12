Hôtellerie : Mews lève 185 millions de dollars

Mews, spécialiste des technologies pour l'industrie hôtelière, a annoncé avoir réalisé une levée de fonds en Série C de 185 millions de dollars.



Cet investissement en capitaux a été dirigé par Kinnevik et par la division Capitaux de Développement de Goldman Sachs Asset Management, avec la participation de Revaia, Derive Ventures et Orbit Capital. Les investisseurs actuels, et notamment Battery Ventures, Notion Capital, Salesforce Ventures, Thayer Ventures et henQ, continuent à apporter leur contribution.



Mews a aussi étendu sa capacité d’endettement auprès de Columbia Lake Partners indique un communiqué.



L'entreprise propose des solutions PMS (système de gestion des établissements) pour l'hôtellerie dont son produit phare Mews Hospitality Cloud.



Cette dernière levée de fonds porte le montant total actuel des financements à 225 millions de dollars rappelle le communiqué. Le financement sera utilisé "pour accélérer l’innovation produit, l’expansion internationale du groupe et le M&A (Mergers & Acquisition)."



« Ce financement permettra à l’équipe Mews d’accélérer le développement de certains projets très ambitieux relatifs aux produits et à l’ingénierie, de poursuivre notre expansion internationale et de nous assurer que nous pouvons proposer nos services aux propriétaires et aux exploitants d’hôtels les plus novateurs au monde. » explique Matthijs Welle, PDG de Mews dans le communiqué.