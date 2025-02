Sunweb enregistre une hausse des réservations pour les vacances de Printemps 2025

Nous observons un vrai retour en force des réservations anticipées, ce qui permet aux vacanciers de sécuriser leur séjour au meilleur prix tout en bénéficiant d’un choix plus large

Les voyageurs montrent un fort intérêt pour les destinations ensoleillées et les zones méditerranéennes. Voici ledes destinations les plus réservées et leur évolution en termes de réservation :: Destination phare des Canaries, prisée pour ses paysages volcaniques et son climat doux toute l'année.: Forte progression grâce à un bon rapport qualité-prix et une offre hôtelière attractive.: L’intérêt pour la côte turque continue de croître . , notamment pour ses resorts tout compris et ses sites culturels.: Popularité grandissante pour ses plages de la mer Rouge et son patrimoine.: Valeur sûre pour ses paysages variés et son offre adaptée aux familles.", explique Cécile Revol , directrice générale France de Sunweb.