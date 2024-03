Sunweb : Tim Van den Bergh nouveau Chief Commercial Officer

Le conseil d'administration de Sunweb Group a accueilli, le 5 mars dernier, Tim Van den Bergh en tant que Chief Commercial Officer (CCO). Sa nominationL'actuel directeur des "voyages Sun & Beach" ainsi que des "Spécialités" assumera désormais la responsabilité commerciale de l'ensemble du portefeuille de vacances au soleil et au ski dans les sept pays où le groupe opère, à savoir Cécile Revol, quant à elle, reste directrice générale de Sunweb France, ainsi que le principal point de contact pour le marché français.a débuté sa carrière en tant que CEO et copropriétaire de GlobEvents, une agence de voyages et d'événements qui a fusionné avecRebaptisée Sunweb Group en 2018, Tim Van den Bergh y a joué un rôle-clé dans la croissance et, occupant divers postes de direction, tant dans le domaine du marketing que dans celui de l'industrie des voyages.