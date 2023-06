Sunweb France monte en puissance sur l'offre "Soleil"

Sunweb Excellence

La production est globale mais nous l'adaptons en proposant des types de séjours qui correspondent à la demande française

depuis une semaine, je note un petit ralentissement, les ventes de dernière minute n'ont pas encore démarré.



Cette année, ce sera de l'ultra dernière minute. La hausse des tarifs aériens peut freiner certains clients et nous n'avons pas encore fait le plein en août"

Déjà cette offre élargie permet à Sunweb de démarrer la saison avecFormules clubs et séjours sont mises à l'honneur avec différentes segmentations : "Sunweb Secrets" , pour sortir des sentiers battus, la collection "", qui cible des établissements 5 étoiles ou encore "", centrée sur les familles avec activités et animations.L'offre croisière vient également enrichir la production estivale en partenariat avecau départ des ports de Marseille, Cannes et Le Havre.", précise Cécile Revol.Sans surprise, dans les top destinations, on retrouve l'Espagne (avec les Baléares et les Canaries), la Grèce et ses îles et la Tunisie.L'Egypte tire également son épingle du jeu pour l'été, et la Turquie devrait bien fonctionner en dernière minute, anticipe Cécile Revol qui précise : "