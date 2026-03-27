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ITA Airways réalise des bénéfices pour la 1ère fois en 2025

Un résultat net positif de 209 millions d’euros pour la première fois


ITA Airways annonce un résultat net positif de 209 millions d’euros en 2025, une première depuis sa création. La compagnie enregistre également un EBIT positif de 25 millions d’euros, confirmant l’amélioration progressive de sa performance financière dans un contexte opérationnel complexe.


Rédigé par le Vendredi 27 Mars 2026 à 18:24

ITA Airways annonce un résultat net positif en 2025 - DepositPhotos.com, robert.buchel.fl1.li
ITA Airways annonce un résultat net positif en 2025 - DepositPhotos.com, robert.buchel.fl1.li
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ITA Airways affiche en 2025 un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, dont 2,8 milliards issus du transport de passagers, en hausse de 2,7%.

L’EBITDA atteint 404 millions d’euros, en progression de 67 millions sur un an, tandis que le flux de trésorerie s’élève à 639 millions d’euros.

Ces résultats s’inscrivent dans un environnement marqué par plusieurs contraintes : tensions géopolitiques, indisponibilité partielle de la flotte liée à la maintenance des moteurs Pratt & Whitney, ainsi que l’absence de partenariat commercial sur le marché transatlantique.

La compagnie souligne également l’impact positif des ajustements de change, tout en précisant que les coûts liés à la location des avions restent un point de vigilance pour atteindre une rentabilité durable.

Une performance opérationnelle contrastée et une flotte en modernisation

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ITA Airways a opéré plus de 123 000 vols en 2025 et transporté 16,2 millions de passagers, avec un taux de remplissage en hausse à 83,4%.

Dans le même temps, le nombre de vols (-11%) et de passagers (-8%) recule sur un an, traduisant des ajustements opérationnels.

La compagnie a poursuivi toutefois la modernisation de sa flotte avec l’intégration de 10 nouveaux appareils en 2025. Elle compte désormais 106 avions, dont 70% de nouvelle génération, avec un âge moyen de 6,5 ans.

"2025 marque un tournant pour ITA Airways : nous enregistrons pour la première fois un bénéfice, ce qui confirme que nous sommes sur la bonne voie", a déclaré Joerg Eberhart, directeur général.

A lire aussi : ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

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Tags : ita airways
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1.Posté par SERGE 13 le 27/03/2026 19:38 | Alerter
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