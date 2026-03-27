ITA Airways réalise des bénéfices pour la 1ère fois en 2025

ITA Airways affiche en 2025 un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, dont 2,8 milliards issus du transport de passagers, en hausse de 2,7%.



L’EBITDA atteint 404 millions d’euros, en progression de 67 millions sur un an, tandis que le flux de trésorerie s’élève à 639 millions d’euros.



Ces résultats s’inscrivent dans un environnement marqué par plusieurs contraintes : tensions géopolitiques, indisponibilité partielle de la flotte liée à la maintenance des moteurs Pratt & Whitney, ainsi que l’absence de partenariat commercial sur le marché transatlantique.



La compagnie souligne également l’impact positif des ajustements de change, tout en précisant que les coûts liés à la location des avions restent un point de vigilance pour atteindre une rentabilité durable.