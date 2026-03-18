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ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie


ITA Airways renforce son offre estivale avec le lancement de son vol quotidien entre Marseille et son hub de Rome Fiumicino. Cette liaison sera opérée entre le 1er juin et le 30 septembre 2026.

Les vols décolleront chaque jour de Rome à 17H00 pour une arrivée à 18H25 à Marseille.
Le vol retour quittera Marseille à 19H15 pour une arrivée à Rome à 20H40.


Rédigé par ITA Airways le Lundi 23 Mars 2026 à 06:27

De multiples destinations via l’aéroport de Rome Fiumicino

© ITA Airways
© ITA Airways
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Cette nouvelle desserte permettra des correspondances fluides vers toute l’Italie, mais aussi vers le bassin méditerranéen et l’Amérique du Sud.

Lors de la prochaine saison estivale, ITA Airways exploitera donc un total de 72 destinations, dont 19 nationales, 36 internationales et 17 intercontinentales, avec 12 routes saisonnières (3 domestiques et 9 internationales) desservant les îles italiennes, grecques et espagnoles.

Au départ de Marseille, mais aussi de Nice et Paris vers Rome

Grâce aux vols quotidiens au départ de Paris, de Nice et prochainement de Marseille, ITA Airways opèrera un total de 56 fréquences hebdomadaires vers Rome.

La compagnie proposera jusqu'à 93 vols quotidiens depuis la France vers l’Italie (186 vols).

ITA Airways propose l’offre la plus complète vers Milan

Le programme France-Italie d'ITA Airways garantit la meilleure offre du marché sur la ligne Paris-Milan, tout au long de la journée. Au départ de Paris CDG ou de Paris Orly, Les voyageurs d'affaires et de loisirs peuvent rejoindre aisément la capitale économique de l’Italie.
L'aéroport de Milan LIN est idéalement situé, à proximité du centre-ville, qui n'est qu'à 7 km de l'aéroport.
Depuis Milan LIN, des connexions sont proposées avec l'ensemble du réseau de destinations en Italie et certaines destinations européennes.

Aéroport 5 étoiles à Rome

L'aéroport de Rome Fiumicino s'est hissé dans le top 10 des aéroports mondiaux en termes de qualité et d’excellence de service. Récompense attribuée par SkyTrax en mars 2025. Cette distinction confirme le positionnement de Rome Fiumicino en tant qu’aéroport 5 étoiles et permet à ITA Airways de garantir des correspondances extrêmement fluides et facilitées.
ITA Airways offre en effet des vols vers toute l’Italie, mais aussi le bassin méditerranéen, l’Afrique du Nord, Alger, Tunis ou encore Le Caire.

Son réseau long courrier permet également de rejoindre Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, 9 destinations en Amérique du Nord dont les vols vers Houston qui seront lancés le 1er mai, ainsi que Delhi, Bangkok et Tokyo en Asie mais également l’Ile Maurice et les Maldives tous deux prévus pour être lancés plus tard en 2026.

Une flotte tout Airbus et extrêmement jeune

Au lancement des opérations en octobre 2021, la flotte d’ITA Airways se composait de 52 appareils. Aujourd’hui, elle comprend 106 avions Airbus, dont 72 % sont des modèles de nouvelle génération, avec un âge moyen de 6,3 ans. L’objectif de la compagnie est de devenir le transporteur le plus jeune d’Europe et d’exploiter une flotte presque entièrement de nouvelle génération d’ici 2030, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions de CO2.

Un site dédié pour les agents de voyages

Le site ITA Connect, plateforme B2B de ITA Airways, permet de répondre à de nombreux besoins des agents de voyages.
Elle offre la possibilité d’émettre des billets d’avion en toute simplicité, tout en intégrant une fonctionnalité avancée de modification et d’annulation, facilitant ainsi la gestion des opérations après-vente.
Elle permet également de proposer et de vendre des services additionnels directement lors des ventes en ligne.

Pensée pour répondre aux besoins des agences et des partenaires, la plateforme intègre un outil intelligent de gestion des groupes (« Smart Group ») : les agents de voyages peuvent consulter immédiatement les disponibilités et tarifs, afin d’effectuer les réservations groupes sur l’ensemble du réseau de ITA Airways.

Les utilisateurs bénéficient également d’un accès centralisé à l’ensemble des informations relatives aux produits, services, offres spéciales et mises à jour opérationnelles. Une newsletter dédiée permet de rester informé des promotions, des initiatives commerciales et des nouveautés du secteur.

Contacter ITA Airways

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie
Tous les vols d'ITA Airways peuvent être achetés sur ita-airways.com, ou par l'intermédiaire du centre d'appel de la compagnie, des agences de voyages et des guichets des aéroports.

Help desk agences
• Téléphone : +33 1 73 43 12 80 - Lun/Ven 8h-20h * Sam/Dim 9h-19h
• Email : B2Bassistance@ita-airways.com

Service groupes
• Réservations via SMART GROUP : www.ita-airways-connect.com
• Agences IATA : itagroups@ita-airways.com
• Agences non IATA : itadirectgroups@ita-airways.com
• Agences MICE : mice@ita-airways.com

Service commercial
• Service commercial France : commercial.france@ita-airways.com


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Tags : ITA Airways
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