ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

L'aéroport de Rome Fiumicino s'est hissé dans le top 10 des aéroports mondiaux en termes de qualité et d’excellence de service. Récompense attribuée par SkyTrax en mars 2025. Cette distinction confirme le positionnement de Rome Fiumicino en tant qu’aéroport 5 étoiles et permet à ITA Airways de garantir des correspondances extrêmement fluides et facilitées.

ITA Airways offre en effet des vols vers toute l’Italie, mais aussi le bassin méditerranéen, l’Afrique du Nord, Alger, Tunis ou encore Le Caire.



Son réseau long courrier permet également de rejoindre Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, 9 destinations en Amérique du Nord dont les vols vers Houston qui seront lancés le 1er mai, ainsi que Delhi, Bangkok et Tokyo en Asie mais également l’Ile Maurice et les Maldives tous deux prévus pour être lancés plus tard en 2026.