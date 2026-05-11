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Travellissime met son expertise du groupe au service des pros du tourisme

Audrey Hennegrave, consultante indépendante spécialisée en voyages de groupe


A travers Travellissime, Audrey Hennegrave, consultante indépendante spécialisée en voyages de groupe, propose aux professionnels du tourisme un renfort sur-mesure dédié aux dossiers groupes, du sourcing au SAV.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 07:34

Travellissime propose, aux agences, tour-opérateurs et autocaristes, un renfort sur-mesure pour répondre aux enjeux du voyage de groupe. Objectif&nbsp;? Gagner du temps et sécuriser les ventes. @travellissime
Travellissime propose, aux agences, tour-opérateurs et autocaristes, un renfort sur-mesure pour répondre aux enjeux du voyage de groupe. Objectif ? Gagner du temps et sécuriser les ventes. @travellissime
Exotismes
À 37 ans, Audrey Hennegrave possède plus de quinze ans d’expérience dans le tourisme. Après des débuts chez Promovacances ou encore showroomprive.com, elle rejoint un autocariste en Lorraine. C’est là qu’elle se spécialise dans l’organisation de voyages de groupe.

Création de produits, sourcing, relation client, suivi des dossiers ou SAV : elle découvre toutes les facettes du métier.

« J’ai pu développer les compétences globales sur l’organisation et le suivi des séjours en groupe », explique Audrey Hennegrave, aujourd’hui consultante indépendante spécialisée dans le tourisme de groupes BtoB, à la tête de Travellissime.

Au fil des années, elle constate aussi les difficultés rencontrées par les agences et les autocaristes.

« Très vite, l’opérationnel prend le pas sur des activités importantes comme le suivi clientèle ou la fidélisation », observe-t-elle.

C’est ce constat qui la pousse à lancer Travellissime en novembre dernier. « Mon idée, c’était d’aider les agences, les tour-opérateurs et les autocaristes à absorber leurs surcharges d’activité », confie-t-elle.

Travelissime : un soutien pour les professionnels du tourisme

Son rôle est d’aider les professionnels du tourisme lorsqu’ils manquent de temps ou de ressources - Depositphotos.com Auteur Syda_Productions
Son rôle est d’aider les professionnels du tourisme lorsqu’ils manquent de temps ou de ressources - Depositphotos.com Auteur Syda_Productions
Autres articles
Avec Travelissime, Audrey Hennegrave propose un accompagnement externalisé dédié au tourisme de groupe.

Installée à Amnéville, entre Metz et Thionville, elle travaille principalement à distance, tout en se déplaçant lorsque c’est nécessaire. « C’est important de rencontrer les équipes et d’avoir un lien concret », précise-t-elle.

Son rôle est d’aider les professionnels du tourisme lorsqu’ils manquent de temps ou de ressources. Elle peut intervenir de façon ponctuelle pendant une période chargée, ou accompagner un projet plus large.

Certaines entreprises font appel à elle pour gérer un pic d’activité. D’autres souhaitent développer une offre groupe, ouvrir une nouvelle destination ou structurer leur activité tourisme.

« Le but, c’est que les professionnels aient un soutien quand ils ont un besoin qu’ils ne peuvent pas gérer en interne », explique-t-elle.

Travelissime fonctionne sous forme de prestation de services, avec des missions adaptées aux besoins de chaque client.

Audrey Hennegrave insiste aussi sur un point : son activité ne remplace pas un recrutement. « Je suis là pour soulager les équipes sur des périodes transitoires », rappelle-t-elle.

Le groupe : un métier à part

Audrey Hennegrave, consultante en tourisme groupes BtoB , fondatrice de Travellissime. @travellissime
Audrey Hennegrave, consultante en tourisme groupes BtoB , fondatrice de Travellissime. @travellissime
Pour Audrey Hennegrave, le tourisme de groupe demande une vraie expertise.

« La gestion est différente, les attentes des clients sont différentes et la facturation aussi », explique-t-elle.

Selon elle, les agences qui souhaitent se lancer doivent prendre le temps de comprendre cette clientèle et ses besoins.

« Il faut s’intéresser à la clientèle pour mieux répondre aux attentes. Se rapprocher des associations, clubs ou CSE pour mieux comprendre leurs habitudes et leurs attentes est une première étape », conseille l’experte en voyage de groupe.

Lire aussi : Débuter dans le tourisme de groupe : mode d’emploi pour les agences

Dans le contexte actuel, elle observe aussi plus de prudence chez les voyageurs.

« Les clients prennent plus de temps pour se décider. Les courts séjours sont aujourd’hui plus demandés que les longs courriers », observe-t-elle.

Faire connaître Travelissime

Pour les prochains mois, Audrey Hennegrave souhaite continuer à développer Travellissime et renforcer sa visibilité auprès des professionnels du tourisme.

Elle veut développer son réseau en Moselle, au Luxembourg et participer davantage à des événements professionnels.

Son objectif est clair : devenir un véritable soutien pour les agences et les autocaristes.

« L’ambition, c’est d’être une référence quand les professionnels ont besoin d’aide », conclut-elle.


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Tags : audrey hennegrave, groupe, travellissime
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