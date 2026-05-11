Travellissime met son expertise du groupe au service des pros du tourisme

« J’ai pu développer les compétences globales sur l’organisation et le suivi des séjours en groupe »

« Très vite, l’opérationnel prend le pas sur des activités importantes comme le suivi clientèle ou la fidélisation »

« Mon idée, c’était d’aider les agences, les tour-opérateurs et les autocaristes à absorber leurs surcharges d’activité »