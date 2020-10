Provence Tourisme lance l'opération "Soutiens ton restaurant"

"Soutiens ton restaurant".

Face à la fermeture des bars et restaurants à Aix-en-Provence et à Marseille, Provence Tourisme accélère son dispositifCette initiative lancée dans le cadre de la tournée Marseille Provence Gastronomie (MPG), permet aux résidentsDéjà 2000 pass Tables ont été distribués dans le cadre de la grande tournée MPG et 4000 supplémentaires seront ajoutés. Pour remporter l'un de ces pass, les internautes doivent répondre à une question gastronomique sur le site myprovence.fr, ou sur l’une des dates de la Grande tournée Marseille Provence Gastronomie* qui traverse plus de 40 communes de Cassis aux Saintes-Maries-de-la-Mer de septembre à décembre.Ce pass permet aux gagnants de recevoirà dépenser en une fois, dans une sélection de restaurants sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône.Une campagne de communication soutenue par leest relayée sur les réseaux sociaux mais également dans la presse locale et en radio.