Voyages d'affaires : des dépenses en hausse en 2024

L’analyse d’AirPlus met en évidence plusieurs tendances durables :



1. Les vols le week-end en hausse

16,3 % des voyages d'affaires ont commencé un samedi ou un dimanche, contre 15,8% en 2023. Cette évolution s’explique par le développement du « bleisure » (combinaison voyage d'affaires et loisir) et la volonté d’anticiper les perturbations (grèves, retards).



2. Voyages plus durables

La part des vols intérieurs et des voyages d’une journée continue de diminuer (respectivement 31,4% contre 32,3% et 6,5% contre 6,8%). En parallèle, la durée moyenne d’un voyage d’affaires a légèrement augmenté à 6,1 jours (contre 5,9 jours en 2023).



3. Sécurité et anticipation accrues

Les entreprises réservent leurs voyages plus tôt : le délai moyen de réservation est passé de 26,4 à 28,9 jours, afin de garantir des prix plus avantageux et une meilleure organisation.



4. Stabilité des destinations

Les principales destinations restent similaires à celles de 2023, avec seulement quelques ajustements intercontinentaux.



Ces tendances devraient se poursuivre en 2025, avec une attention accrue aux voyages durables, à la flexibilité et à la planification.