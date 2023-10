Voyage d'affaires : l'hôtel, toujours plus cher en 2024 🔑

« Effectivement il y a une grosse augmentation des tarifs hôteliers depuis 2019. Le prix moyen est de +27% versus 2019. Les prévisions pour 2024 font état d’une hausse de 4,7% versus 2023 »

« L’inflation est liée aux problématiques de formation des hôteliers, à l’augmentation du coût des matières premières, au retour de la clientèle étrangère, américaine et asiatique, avec des fortes monnaies,

Et surtout à l’augmentation de la taxe de séjour de 200% en Île-de-France.



C’est compliqué, il faut intégrer ces augmentations aux politiques voyages des corporates. »

Selon les dernières prévisions d’ American Express Global Business Travel (Amex GBT),malgré un ralentissement de la demande de voyages de loisirs.Selon Amex, la France est le pays européen dont les prix des hôtels, dopés par les JO de juillet 2024, va le plus augmenter :Dans le reste de l’Europe, l’Europe du Nord se démarque avec une forte augmentation des prix à Amsterdam (+10,8%), Göteborg, une des principales villes de Suède (+10,1%), Dublin (+10%) et Berlin (+9,4%).La hausse des tarifs pourrait atteindre, où la pénurie de l’offre et les conditions locales contribuent à faire grimper le prix moyen des chambres.Les chiffres de CDS Groupe en partenariat avec EPSA et la cabinet MKG spécialiste du secteur hôtelier, laisse entrevoir, affirme Rebecca Xerri, directrice de la transformation digitale de la centrale hôtelière CDS Groupe.En France, en 2024, EPSA anticipe une hausse des tarifs hôteliers de, avec un indice de confiance de 7/10. En Europe, la hausse serait comprise entre 2,6% à 3,7%.explique Rebecca Xerri.