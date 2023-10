AFTM : 2023, une bonne année "gonflée artificiellement par l’inflation"

« Le premier semestre n’a pas été à la hauteur des objectifs des différentes entreprises et par conséquent, le second semestre est en demi-teinte. On pèse le pour et le contre, puis on calcule le ROI du voyage avant de passer la réservation et de voyager »,

« Globalement le marché se porte plutôt pas mal. 2023 sera l’année de référence attendue. L’été a été bien marqué cette année. Cette prudence s’inscrit dans une logique budgétaire. Ça dépend des régions et du type d’industrie. C’est un aspect segmentant de la reprise aujourd’hui. Le secteur de l’industrie, qui doit assurer une maintenance, n’a pas changé ses habitudes. 2023 reste une belle année de reprise, avec un atterrissage en douceur »,

« 2023 est une bonne année, gonflée artificiellement par l’inflation. Dans les comportements, c’est vrai qu’il y a beaucoup moins de voyages, le recours aux réunions virtuelles perdure. »

« Pour les PME, il y a une véritable prudence, une volonté de maîtriser d’avantage les coûts, un resserrement des politiques voyages, un switch sur le national de l’aérien vers le rail et une sensibilité de plus en plus forte des Travel managers de piloter l’impact environnemental de leurs déplacements professionnels »

Le baromètre EPSA , présenté à l’occasion de l’IFTM Top Resa, fait état d’. Cette baisse du volume est compensée parLe baromètre anticipe dans les prochains moisSi jusqu’à maintenant le bilan de l’année 2023 est positif, les professionnels du voyage d’affaires réunis pour ce nouveau rendez-vous de l’AFTM, autour de François-Xavier Izenic, observentconstate Caroline Saccoletto, purchasing manager au sein du groupe ARKEMA et déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’AFTM, qui se fait porte-parole de ses homologues de la région.observe Louis-Xavier Dumoulin, directeur senior client entreprise de CWT.Même constat pour Jean-Christophe Carette, Sales Director Amadeus Cytric Solutions :, poursuit-il.