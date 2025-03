Business Travel : vive l’ouverture à la concurrence du train ?

La distribution de l’offre Ouigo Essentiel sur les plateformes des agences et TMC depuis juin 2024 a certainement contribué aux bons résultats de la SNCF.



« Le produit a vraiment pris son essor depuis le mois de septembre, une fois l'été passé, le temps que chacun s'approprie le choix de Ouigo au milieu des offres pro. 50 000 billets ont été vendus rien qu’en décembre » , affirme Frédéric Laurent-Miel, de SNCF Voyageurs.



Pour Cédric Dufour, directeur commercial B2B de Trainline : « Nous avons été les premiers à lancer Ouigo Plus et Essentiel en B2B, dès le mois de juin 2024. Nos clients TMC poussent très fort sur ce produit qui était réclamé par les corporates depuis tellement longtemps. »



L’irritant principal en matière de ferroviaire reste le tarif. Dans un sondage lancé en préambule de la table-ronde, 87% des répondants ont exprimé une perception d'augmentation forte ou très forte des tarifs ferroviaires.



Une augmentation liée à « un contexte général d'inflation » , rappelle Frédéric Laurent-Miel, avant de souligner que : « le train a augmenté ses prix de 3 à 4 fois moins que certains autres modes de transport ou postes de coûts de la vie courante. »



Cette année, une hausse de 1,5% des prix des billets est attendue.



« La carte Liberté est un outil à la fois de fidélisation et de modération du prix » , tient à préciser le directeur distribution entreprise et agence de voyages de SNCF Voyageurs.



L’ouverture à la concurrence agit également comme modérateur.



« La concurrence amène du choix, des fréquences, des horaires, des produits différents, plus de sièges sur un marché où il n’y avait peut-être pas assez de capacités après le Covid », explique Cédric Dufour de Trainline, avant de donner l’exemple de l’Espagne.



Suite à l’arrivée de Ouigo-Espagne et d’Iryo sur la ligne Madrid-Barcelone, les prix ont baissé de 65% avec un nombre de passagers multiplié par 3 en 3 ans.



Idem sur le Paris-Lyon, opéré par Trenitalia. « Il y a une modération tarifaire, et près de 20% de capacités en plus, qui sont globalement remplies. Paradoxalement, la demande croît sans que le prix ne s'envole sur Paris-Lyon » , affirme Laurent Boissée, responsable B2B chez Trenitalia.



Une telle réduction des tarifs des billets semble impossible en France, car le coût de l'infrastructure pèse sur le consommateur et non pas sur le contribuable comme dans beaucoup d'autres pays européens.



Le coût élevé des péages explique également la difficulté d'exploiter de façon bénéficiaire du ferroviaire aujourd'hui en France.



Une chose est sûre, la concurrence va s'accélérer en 2025. Renfe s’attaquera à un marché de niche avec la ligne Toulouse/Barcelone. À partir du 15 juin 2025, Trenitalia assurera quatre allers-retours par jour entre Paris-Gare-de-Lyon et Marseille Saint-Charles.



Une concurrence malgré tout marginale face à l’offre de la SNCF , avec près de 19 trajets selon la saisonnalité. Pour autant la compagnie nationale ne prend pas la mesure à la légère.



Face à la perte de parts de marché en France, la SNCF s’intéresse elle aussi à l’étranger. Elle a lancé Ouigo Espagne et dessert l’Allemagne en coopération avec DB.



« C'est un échiquier global qui se redessine et sur lequel on se réinvente pour renouveler notre offre sur ces liaisons. C'est plutôt bénéfique. Ça nous pousse tous. Ça change un petit peu l'orchestration des prix », commente Frédéric Laurent-Miel, de SNCF Voyageurs.