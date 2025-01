Business Travel : quelles perspectives en 2025 ?

L’inflation reste une grosse préoccupation en 2025. « Cela rend difficile toute planification et nécessite pour les équipes beaucoup plus d'agilité. Maintenant, le monitoring et les suivis des KPIs ne sont pas à envoyer une fois par semestre à la direction. Nous avons besoin de beaucoup plus d’informations en temps réel pour éviter tout d'un coup d’arrêter de voyager pendant un mois parce qu'il faut réduire le budget » , expose Amélie Berruex.



Les déplacements étant une source d'économie assez facile et immédiate, le risque est également que la gestion des coûts pousse à des choix moins vertueux, car moins chers.



Malgré tout, pour Christophe Roth, directeur des services consulting du cabinet EPSA, si « cette vigilance est toujours présente sur le sujet de l'inflation, il est derrière nous. Les acheteurs ont repris la main dans les négociations. »



L’avis d’Aurélie Duprez diverge : « Les discussions sont encore assez tendues. Je suis assez surprise quand je lis dans les publications des prévisions de 0 à 2 % (ndlr : d'inflation) pour 2025. Je pense qu'on va plutôt être autour de 5 % pour l'air et l'hôtel.



Il y a des régions dont la croissance est quand même encore assez dynamique, c'est le cas pour l'Europe. Et puis il y a des coûts opérationnels qui comptent aussi pour les fournisseurs, et donc il faut qu'ils retrouvent un certain niveau de profitabilité. »