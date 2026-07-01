Le Collectionist nomme Olivier Grémillon à la présidence de son conseil d'administration - Photo : Le Collectionist
Le Collectionist poursuit la structuration de sa gouvernance.
La plateforme spécialisée dans la location de maisons d'exception avec services de conciergerie annonce la nomination d'Olivier Grémillon au poste de Chairman (président du conseil d'administration).
Déjà senior advisor et membre du conseil d'administration depuis 2024, l'ancien dirigeant d'Airbnb, Booking.com et Vivino aura pour mission d'accompagner la nouvelle phase de développement international et de rentabilité de l'entreprise.
Cette nomination intervient alors que Le Collectionist entend accélérer sa croissance après une levée de fonds de 60 millions d'euros en Série B.
Fondée en 2014, la société revendique aujourd'hui une position de leader européen sur le marché de la location de maisons de prestige.
Son portefeuille comprend plus de 2 000 propriétés réparties dans une cinquantaine de destinations, principalement en Europe du Sud et dans les Alpes.
L'entreprise s'appuie sur un réseau de 10 bureaux et près de 400 collaborateurs. Elle indique avoir accompagné plus de 110 000 voyageurs et affiche un volume d'affaires de 170 millions d'euros. Le Collectionist souligne également figurer, pour la septième année consécutive, parmi les meilleures entreprises de voyage au monde selon Condé Nast Traveller.
La plateforme spécialisée dans la location de maisons d'exception avec services de conciergerie annonce la nomination d'Olivier Grémillon au poste de Chairman (président du conseil d'administration).
Déjà senior advisor et membre du conseil d'administration depuis 2024, l'ancien dirigeant d'Airbnb, Booking.com et Vivino aura pour mission d'accompagner la nouvelle phase de développement international et de rentabilité de l'entreprise.
Cette nomination intervient alors que Le Collectionist entend accélérer sa croissance après une levée de fonds de 60 millions d'euros en Série B.
Fondée en 2014, la société revendique aujourd'hui une position de leader européen sur le marché de la location de maisons de prestige.
Son portefeuille comprend plus de 2 000 propriétés réparties dans une cinquantaine de destinations, principalement en Europe du Sud et dans les Alpes.
L'entreprise s'appuie sur un réseau de 10 bureaux et près de 400 collaborateurs. Elle indique avoir accompagné plus de 110 000 voyageurs et affiche un volume d'affaires de 170 millions d'euros. Le Collectionist souligne également figurer, pour la septième année consécutive, parmi les meilleures entreprises de voyage au monde selon Condé Nast Traveller.
Un profil reconnu de la Travel Tech
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Diplômé de l'ESSEC et de la Harvard Business School, Olivier Grémillon dispose d'une solide expérience dans l'industrie du voyage.
Il a notamment occupé les fonctions de directeur général d'Airbnb France, puis de la région EMEA, avant de rejoindre Booking.com en tant que vice-président global en charge des activités Homes et Chaînes hôtelières. Plus récemment, il dirigeait la plateforme spécialisée dans le vin Vivino.
À la présidence du conseil d'administration, il travaillera aux côtés de Max Aniort, cofondateur et CEO de Le Collectionist, ainsi que du comité de direction. Sa mission portera notamment sur le pilotage stratégique de l'entreprise, l'amélioration de la performance opérationnelle et le soutien à l'expansion internationale.
"Le travail mené avec Olivier depuis son arrivée en tant qu'advisor et board member nous a déjà énormément apporté. Son parcours à la tête des grandes plateformes mondiales du voyage est un atout précieux.
Olivier apporte une crédibilité et une maîtrise opérationnelle qui vont nous aider à franchir les prochaines étapes et à renforcer notre position sur nos marchés clés", souligne Max Aniort dans un communiqué.
Il a notamment occupé les fonctions de directeur général d'Airbnb France, puis de la région EMEA, avant de rejoindre Booking.com en tant que vice-président global en charge des activités Homes et Chaînes hôtelières. Plus récemment, il dirigeait la plateforme spécialisée dans le vin Vivino.
À la présidence du conseil d'administration, il travaillera aux côtés de Max Aniort, cofondateur et CEO de Le Collectionist, ainsi que du comité de direction. Sa mission portera notamment sur le pilotage stratégique de l'entreprise, l'amélioration de la performance opérationnelle et le soutien à l'expansion internationale.
"Le travail mené avec Olivier depuis son arrivée en tant qu'advisor et board member nous a déjà énormément apporté. Son parcours à la tête des grandes plateformes mondiales du voyage est un atout précieux.
Olivier apporte une crédibilité et une maîtrise opérationnelle qui vont nous aider à franchir les prochaines étapes et à renforcer notre position sur nos marchés clés", souligne Max Aniort dans un communiqué.
Une gouvernance renforcée pour soutenir l'expansion
De son côté, Olivier Grémillon estime que l'entreprise dispose de bases solides pour poursuivre son développement. "Le Collectionist a bâti un modèle unique et une marque de confiance rare dans l'univers du luxe.
Mon objectif est de mettre mon expérience au service de Max et de ses équipes pour optimiser nos performances et assurer une croissance pérenne, sans jamais dénaturer l'exclusivité et le sens du détail qui font la force de la collection", déclare-t-il.
Avec cette évolution de sa gouvernance, Le Collectionist entend renforcer sa présence à l'international tout en consolidant son positionnement sur le segment du voyage de luxe.
Selon l'entreprise, cette nomination doit permettre de conjuguer développement international, performance financière et maintien des standards de qualité qui constituent son identité.
Mon objectif est de mettre mon expérience au service de Max et de ses équipes pour optimiser nos performances et assurer une croissance pérenne, sans jamais dénaturer l'exclusivité et le sens du détail qui font la force de la collection", déclare-t-il.
Avec cette évolution de sa gouvernance, Le Collectionist entend renforcer sa présence à l'international tout en consolidant son positionnement sur le segment du voyage de luxe.
Selon l'entreprise, cette nomination doit permettre de conjuguer développement international, performance financière et maintien des standards de qualité qui constituent son identité.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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