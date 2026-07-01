Le Collectionist nomme Olivier Grémillon à la présidence de son conseil d'administration

De son côté, Olivier Grémillon estime que l'entreprise dispose de bases solides pour poursuivre son développement. " Le Collectionist a bâti un modèle unique et une marque de confiance rare dans l'univers du luxe.



Mon objectif est de mettre mon expérience au service de Max et de ses équipes pour optimiser nos performances et assurer une croissance pérenne, sans jamais dénaturer l'exclusivité et le sens du détail qui font la force de la collection ", déclare-t-il.



Avec cette évolution de sa gouvernance, Le Collectionist entend renforcer sa présence à l'international tout en consolidant son positionnement sur le segment du voyage de luxe.



Selon l'entreprise, cette nomination doit permettre de conjuguer développement international, performance financière et maintien des standards de qualité qui constituent son identité.