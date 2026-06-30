French Bee embarque les programmes du groupe TF1 à bord de ses vols long courriers, Depositphotos.com Photo by PierreOlivier
Les annonces s’enchaînent pour la low cost long-courrier.
Après l’ouverture de deux nouvelles destinations, c’est cette fois-ci à bord que des nouveautés sont annoncées.
French bee s’associe au groupe TF1 et à sa filiale de distribution STUDIO TF1 pour enrichir l’offre de divertissement à bord de ses appareils.
Ce projet fait suite au déploiement d’un nouveau système de divertissement (IFE) et à la mise en place d’un mode d’accessibilité. Il s’inscrit dans la volonté de la compagnie de proposer une expérience moderne, inclusive et sur mesure à bord de ses avions.
"Un voyage long-courrier, c’est aussi prendre le temps de se divertir, de découvrir ou redécouvrir des programmes que l’on n’a pas toujours l’occasion de regarder au quotidien.
Avec les contenus du groupe TF1, nous sommes particulièrement fiers d’offrir à nos passagers une expérience à bord encore plus riche, moderne et divertissante, avec des programmes qui parlent à toutes les générations," a déclaré Daphné Tournadre McGinnis, directrice de l’expérience client à bord de French bee.
Le catalogue intégré viendra s’ajouter aux centaines de films, séries, albums musicaux et podcasts déjà disponibles à bord. Les passagers de French bee pourront ainsi composer leur propre liste de visionnage à partir de contenus profondément ancrés dans le quotidien des Français.
Après l’ouverture de deux nouvelles destinations, c’est cette fois-ci à bord que des nouveautés sont annoncées.
French bee s’associe au groupe TF1 et à sa filiale de distribution STUDIO TF1 pour enrichir l’offre de divertissement à bord de ses appareils.
Ce projet fait suite au déploiement d’un nouveau système de divertissement (IFE) et à la mise en place d’un mode d’accessibilité. Il s’inscrit dans la volonté de la compagnie de proposer une expérience moderne, inclusive et sur mesure à bord de ses avions.
"Un voyage long-courrier, c’est aussi prendre le temps de se divertir, de découvrir ou redécouvrir des programmes que l’on n’a pas toujours l’occasion de regarder au quotidien.
Avec les contenus du groupe TF1, nous sommes particulièrement fiers d’offrir à nos passagers une expérience à bord encore plus riche, moderne et divertissante, avec des programmes qui parlent à toutes les générations," a déclaré Daphné Tournadre McGinnis, directrice de l’expérience client à bord de French bee.
Le catalogue intégré viendra s’ajouter aux centaines de films, séries, albums musicaux et podcasts déjà disponibles à bord. Les passagers de French bee pourront ainsi composer leur propre liste de visionnage à partir de contenus profondément ancrés dans le quotidien des Français.
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Les voyageurs retrouveront des séries à succès comme "HPI", "Camping Paradis" ou les feuilletons quotidiens "Ici tout commence" et "Plus belle la vie, encore plus belle".
L’offre documentaire et informative n’est pas en reste, puisque la sélection comprend des rendez-vous emblématiques très suivis, tels que 90’ Enquêtes, Chroniques criminelles, 50’ Inside et Grands Reportages.
A lire : French bee dévoile son programme pour l’été 2026
Enfin, les amateurs de nouveaux formats pourront découvrir les podcasts vidéo Aura et Intérieur Crime directement depuis leur siège.
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