French bee embarque les programmes du groupe TF1 à bord

Un voyage long-courrier, c’est aussi prendre le temps de se divertir, de découvrir ou redécouvrir des programmes que l’on n’a pas toujours l’occasion de regarder au quotidien.



Avec les contenus du groupe TF1, nous sommes particulièrement fiers d’offrir à nos passagers une expérience à bord encore plus riche, moderne et divertissante, avec des programmes qui parlent à toutes les générations,

Les annonces s’enchaînent pour la low cost long-courrier.Après l’ouverture de deux nouvelles destinations, c’est cette fois-ci à bord que des nouveautés sont annoncées.Ce projet fait suite au déploiement d’un nouveau système de divertissement (IFE) et à la mise en place d’un mode d’accessibilité. Il s’inscrit dans la volonté de la compagnie de proposer une expérience moderne, inclusive et sur mesure à bord de ses avions." a déclaré Daphné Tournadre McGinnis, directrice de l’expérience client à bord de French bee.Le catalogue intégré viendra s’ajouter aux centaines de films, séries, albums musicaux et podcasts déjà disponibles à bord. Les passagers de French bee pourront ainsi composer leur propre liste de visionnage à partir de contenus profondément ancrés dans le quotidien des Français.