Oceanwide Expeditions nomme Rémi Bouysset CEO

C’est un honneur de rejoindre une entreprise aussi respectée pour son engagement en faveur de l’exploration polaire authentique, de l’intégrité scientifique et du voyage responsable

Notre priorité reste de proposer à nos invités des voyages riches de sens et inoubliables. Leur expérience est au cœur de tout ce que nous faisons

Nous sommes ravis d’accueillir Rémi chez Oceanwide Expeditions. Fort de son expérience approfondie et de ses connaissances clés du secteur, nous pensons qu’il est bien placé pour piloter la stratégie de l’entreprise dans le développement de notre offre et le renforcement de notre position dans un contexte de concurrence accrue

La, reconnue pour son engagement dans l’exploration polaire responsable et ses itinéraires axés sur l’activité en Arctique et en Antarctique , choisit de confier sa direction à un professionnel aguerri du secteur. Rémi Bouysset, dont la carrière s’étend sur plus de trois décennies, succède à la direction de l’entreprise avec pour mission d’en affiner l’offre et de renforcer son positionnement sur le marché international.Au cours de son parcours, Bouysset a occupé des postes à responsabilité dans diverses industries liées au voyage, notamment dans l’aviation, les opérations maritimes et les croisières d’expédition. Il a piloté le. Ses compétences couvrent notamment la gestion de la stratégie client, la conduite du changement et l’optimisation opérationnelle à l’échelle européenne et mondiale.Dans le communiqué diffusé par Oceanwide Expeditions, Rémi Bouysset déclare : «. [...]. », se félicite de cette arrivée : «. »Cette nomination marque une nouvelle étape dans la trajectoire de l’opérateur, dont la réputation repose sur l’expertise de ses équipes et une approche rigoureuse de l’exploration dans les zones les plus reculées du globe.