TUI France lance sa première application mobile

L’application propose une navigation simplifiée et un accès rapide aux informations essentielles. - DepositPhoots.com/Ale_Mi
TUI France lance son application mobile « TUI France ». L'application est disponible depuis le 13 avril 2026 sur IOS et Android.
L’application permet de réserver des séjours dans les offres Club Marmara, Club Lookéa et Nouvelles Frontières, ainsi que dans la gamme TUI Sélection.
Elle centralise les informations liées au voyage : documents, horaires, contacts et informations pratiques sur la destination.
Les utilisateurs peuvent également réserver des activités via TUI Musement et louer un véhicule avec TUI Cars.
L’application permet de réserver des séjours dans les offres Club Marmara, Club Lookéa et Nouvelles Frontières, ainsi que dans la gamme TUI Sélection.
Elle centralise les informations liées au voyage : documents, horaires, contacts et informations pratiques sur la destination.
Les utilisateurs peuvent également réserver des activités via TUI Musement et louer un véhicule avec TUI Cars.
Un outil destiné à renforcer la relation client
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L’application propose une navigation simplifiée et un accès rapide aux informations essentielles, avec des messages avant et pendant le séjour.
Elle s’inscrit en complément des agences de voyages et des autres canaux digitaux du groupe, comme le site tui.fr.
TUI France prévoit d’ajouter progressivement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux usages des clients.
A lire aussi : TUI : des ventes en baisse pour l'été, le groupe dégrade ses objectifs
Elle s’inscrit en complément des agences de voyages et des autres canaux digitaux du groupe, comme le site tui.fr.
TUI France prévoit d’ajouter progressivement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux usages des clients.
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