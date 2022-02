TUI France travaille d'arrache-pied à remplir ses 54 clubs Lookéa et Marmara

De nouveaux sports et animations, testés et approuvés l'été dernier par les clients, font leur apparition.



Pour les sports, le Bumball, sport collectif qui se pratique sur le sable et sur le gazon, le Ball Boncer, sorte de hockey et la marche nordique.



Côté animations, citons le Géocaching, une chasse aux trésors qui se fait à l'aide d'un nouvelle application mobile Club et le Disc Golf, un jeu intergénérationnel qui allie les règles du golf, du basket et du frisbee.



Soulignons que la nouvelle thématique d'animations des clubs Marmara met en scène le Festival sous toutes ses formes, en mode Vintage année 60, Pop-80-90 et Connect année 2000, "aux vacanciers de voter sur place pour leur ambiance".



Enfin, les clients pourront utiliser dès avril les applications "Mon Club Marmara" et "Mon Club Lookéa" qui doivent leur permettre d'avoir accès à diverses informations dont les programmes et horaires.