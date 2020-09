TUI France : mieux vaut tard que jamais… même si c’est trop tard ?

Puis, le sacro-saint mainstream a fait buggué TUI France.



La cohabitation puis l’intégration verticale de toutes ces marques dont chacune avait une personnalité, une clientèle et un marché unique, a fondu dans le chaudron de l’uniformité.



Le tout a accouché d’une sorte de brouet insipide, inodore et incolore arrosé à la “sauce allemande” et immangeable pour le palais tricolore.



La mayonnaise TUI n’a jamais pris, malgré les apparences et les différents contenants dans lesquels elle était servie. On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif…



Voilà pourquoi l’aller à Canossa (la destination est ouverte ;O)) de Hans Van de Velde surprend et interroge.



Cette volte-face pourrait permettre au Groupe de se désengager plus vite du marché français où il essuie depuis des décennies revers sur revers.



En remettant sur pied une production et en revendant ultérieurement ces marques prestigieuses, il pourrait espérer se refaire en partie et régler, dans la foulée, son problème d’effectifs.



Le calcul paraît évident mais l'équation pourrait s’avérer plus compliquée qu’il n’y paraît… En effet, elle recèle de nombreuses inconnues.