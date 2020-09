EXCLUSIF - Hervé Vighier : "TUI France, est un gâchis sur le plan humain et financier !"

TourMaG.com - Puis il y a eu le rachat et la fusion ?



Hervé Vighier : En 2011, Marmara a été obligé de fusionner par la volonté de l’actionnaire (entre-temps First Choice avait fusionné avec TUI et ce sont les équipes de TUI qui avaient pris le pouvoir).



Entre-temps, elle était devenue une marque avec un concept : le Low Cost appliqué au tourisme et un slogan « le voyage pour tous » . (slogan utilisé avec l’accord de son inventeur Jacques Maillot)”



Marmara c’était plus d’un million de passagers en 2010 dont plus de 500 000 en formule club (plus que le Club Med pour sa clientèle de France).



Le chiffre d’affaires est passé de 211 millions d’euros en 2001 à 596 millions en 2010, avec une marge brute (EBITDA) cumulée de 147 millions d’euros. Et tout cela avec 230 salariés.



La fusion a été faite contre mon gré, (les financiers du groupe dont les bonus étaient fonction de la réduction des impôts payés ont voulu la fusion car NF perdant de l’argent et Marmara en gagnant le groupe payerait après fusion moins d’impôts sur les sociétés(IS).



TourMaG.com - On sait que cette stratégie a coûté très cher à TUI France ?



Hervé Vighier : Oui, on connaît la suite : entre NF, Corsair, Marmara, Look et nombre de plans sociaux, je pense que le Groupe TUI a dû injecter plus d’un milliard et demi d’euros (l’équivalent de deux années de bénéfice de TUI avant Covid-19) dans sa filiale France.



Ces plans sociaux qui ont fait partir ces femmes et ces hommes compétents avec l’aval des consultants de renommée internationale qui conseillent sans prendre le moindre risque, avec celui des intellectuels et autres énarques qui excellent dans les présentations PowerPoint mais ne connaissent pas le métier…”



Oui ces femmes et ces hommes qui ont quitté le navire, savaient créer de la valeur. Quel gâchis !