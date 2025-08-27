TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
IA : un Français sur trois a déjà testé les assistants numériques

KAYAK révèle l’intérêt croissant des Français pour l’IA dans l’organisation des séjours


De plus en plus de Français font appel à l’intelligence artificielle pour organiser leurs vacances. Selon une étude KAYAK/Ipsos, un voyageur sur trois a déjà testé ces outils numériques, principalement pour gagner du temps et découvrir de nouvelles idées de séjour.


Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025

De plus en plus de Français font appel à l’intelligence artificielle pour organiser leurs vacances - Depositphotos @ryanking999
Chatbots, assistants vocaux et moteurs de recherche boostés à l’intelligence artificielle (IA) s’invitent de plus en plus dans l’organisation des voyages.

Selon une étude menée par KAYAK en partenariat avec Ipsos, un Français sur trois a déjà utilisé l’IA pour planifier un séjour.

Si l’utilisation reste encore ponctuelle pour la majorité, elle témoigne d’un intérêt croissant pour les outils visant à simplifier la préparation des vacances.

Parmi les voyageurs français, 11 % déclarent recourir régulièrement à l’IA, tandis que 25 % l’ont expérimentée de manière occasionnelle.

"L’intelligence artificielle fait déjà partie de la vie quotidienne et elle est en train de remodeler notre façon de voyager", explique Matthias Keller, Chief Product Officer chez KAYAK.

Les attentes vis-à-vis de l’IA sont d’abord pratiques

L’étude souligne également que les attentes vis-à-vis de l’IA sont d’abord pratiques. 46 % des répondants souhaitent qu’elle leur fasse gagner du temps dans la recherche et la planification de leurs séjours, et 37 % comptent sur ces technologies pour optimiser leur budget et éviter les mauvaises surprises.

Par ailleurs, 40 % aimeraient que l’IA propose des idées et expériences originales auxquelles ils n’auraient pas pensé.

Pour répondre à ces besoins, KAYAK a développé KAYAK.ai une plateforme expérimentale alimentée par OpenAI et les technologies internes du moteur de recherche.

"Avec KAYAK.ai, nous offrons aux voyageurs un moyen plus intuitif de rechercher, réserver et gérer leurs voyages, en fournissant des informations tarifaires complètes et fiables." poursuit Matthias Keller.

Cette interface permet d’organiser un voyage via une conversation naturelle, en agrégeant en temps réel les données de plus de 400 partenaires. Les retours de cette version bêta devraient ensuite enrichir l’expérience principale de KAYAK.

L’entreprise a également lancé KAYAK PriceCheck, un outil intelligent qui compare instantanément les prix des vols à partir d’une simple capture d’écran.


