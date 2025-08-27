IA : un Français sur trois a déjà testé les assistants numériques

Avec KAYAK.ai, nous offrons aux voyageurs un moyen plus intuitif de rechercher, réserver et gérer leurs voyages, en fournissant des informations tarifaires complètes et fiables.

L’étude souligne également que les attentes vis-à-vis de l’IA sont d’abord pratiques.souhaitent qu’elle leur fasse gagner du temps dans la recherche et la planification de leurs séjours, etpour optimiser leur budget et éviter les mauvaises surprises.Par ailleurs,aimeraient que l’IA propose des idées et expériences originales auxquelles ils n’auraient pas pensé.Pour répondre à ces besoins, KAYAK a développé KAYAK.ai une plateforme expérimentale alimentée par OpenAI et les technologies internes du moteur de recherche." poursuitCette interface permet d’via une conversation naturelle, en agrégeant en temps réel les données de plus de 400 partenaires. Les retours de cette version bêta devraient ensuitel’expérience principale de KAYAK.L’entreprise a également lancé, un outil intelligent qui compare instantanément les prix des vols à partir d’une simple capture d’écran.