TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop

L'interview de Me Emmanuelle Llop, fondatrice d'Equinoxe Avocats, avocate au Barreau de Paris


Dans un contexte de guerre en Iran, la question du partage des coûts de rapatriement des voyageurs bloqués met en lumière un vide juridique : ni le Code du tourisme ni la directive européenne n’encadrent clairement la répartition des frais entre professionnels, ni avec leurs clients. Me Emmanuelle Llop (cabinet Equinoxe Avocats) nous apporte son éclairage et ses conseils pour anticiper au mieux la répartition éventuelle de ces coûts.


Rédigé par le Vendredi 27 Mars 2026 à 15:35

Me Llop : "Quand la question des frais liés au retour impossible n’est pas réglée par un contrat, je ne vois alors que la négociation pour la solutionner" - Photo : Equinoxe Avocats
Me Llop : "Quand la question des frais liés au retour impossible n’est pas réglée par un contrat, je ne vois alors que la négociation pour la solutionner" - Photo : Equinoxe Avocats
ôvoyages
TourMaG - Quel est votre avis juridique sur la question du partage des coûts de rapatriement des voyageurs bloqués après le déclenchement de la guerre en Iran ?

Me Emmanuelle Llop : Plus généralement, la question est de savoir comment, lorsque des CEI (circonstances exceptionnelles et inévitables, c’est-à-dire la force majeure) empêchent le retour des voyageurs dans les conditions initialement prévues, les coûts occasionnés par cet événement doivent être pris en charge.

Je ne vous donnerai ici que des éléments de droit en les vulgarisant, sans prétendre intervenir dans la discussion qui anime en ce moment la production et la distribution, pas plus que j’aie vocation à considérer les aspects commerciaux de la relation B2B.

Lire aussi : Partage des frais de rapatriement : Selectour exprime sa "totale opposition"

TourMaG - Justement, comment sont juridiquement organisées production et distribution en France ?

Me Emmanuelle Llop : Il faut répéter que le Code du Tourisme n’organise pas la relation B2B : il ne fait qu’évoquer l’organisateur et/ou le détaillant lorsqu’il s’agit d’envisager les responsabilités, ou les obligations à assurer vis-à-vis du voyageur.

Souvent, le Code évoque également « le professionnel », par exemple : « le professionnel qui vend un forfait touristique ou un service de voyage ».

La seule mention plus ou moins « juridique » B2B concerne le recours en garantie que le « professionnel » peut exercer contre les prestataires qui ont exécutés les services de voyages défectueux, à l’origine de la réclamation du voyageur.

Cela se traduit la plupart du temps, lorsque producteur et distributeur interviennent, par le recours de l’agence contre le TO.

Autres articles
TourMaG - Mais le Code du Tourisme organise-t-il au moins la répartition des coûts ?

Me Emmanuelle Llop : Eh non ! C’est là bien entendu que, puisque le Code du Tourisme - comme la Directive sur les voyages à forfait d’ailleurs - ne traite pas le sujet, les intérêts des uns et des autres s’opposent.

J’en profite pour rappeler ici que dans la Directive, seul l'organisateur est responsable de la bonne exécution du forfait dans son intégralité.

L’agence de voyages qui n’intervient pas dans l’organisation du forfait ne sera donc pas responsable... en qualité d'organisateur : il faut alors examiner comment le professionnel participe à l'élaboration du forfait pour déterminer les responsabilités (considérant 22 de la Directive).

Mais comme les États membres peuvent décider « si ce sont les détaillants, les organisateurs, ou les deux ensemble qui sont responsables de la bonne exécution d'un forfait », le droit national français a choisi d’exercer sa latitude à ce niveau : dans le Code du Tourisme, la responsabilité incombe à la fois à l'organisateur et au détaillant.

Sur le point précis de l’information précontractuelle, la Directive se prononce en revanche expressément pour un partage de responsabilité, en décidant que « les détaillants devraient être responsables, conjointement avec l'organisateur, de la fourniture des informations précontractuelles » au voyageur.

TourMaG - Mais alors, lorsqu’il faut assurer le fameux hébergement de trois nuitées, puis le rapatriement des clients en cas de retour impossible : qui paie ?

Me Emmanuelle Llop : Au préalable, il me semble important de préciser que cette question relève plutôt de l’obligation d’aide du professionnel que de sa responsabilité : en cas de CEI en effet, le professionnel n’est pas responsable. Mais il conserve son obligation d’aide.

Le Code du Tourisme la met à la charge de l’organisateur ou du détaillant et se réfère « aux circonstances de l’espèce » : j’aurais donc tendance à comprendre que le premier professionnel qui a les moyens d’intervenir doit le faire.

Le Code précise aussi que l’aide peut être facturée à un prix raisonnable (et réel) au voyageur si la difficulté a été causée intentionnellement ou par négligence : difficile d’en tirer expressément la possibilité de refacturer l’aide au voyageur victime de CEI...

Personne n’étant responsable en cas de CEI, les règles et le recours à la notion de responsabilité de plein droit partagée entre organisateur et détaillant dans le Code du Tourisme français ne nous aident pas non plus ici.

Le texte (article L.211-16-VII et VIII) qui évoque les 3 nuitées ne considère que leur coût, à la charge de l’organisateur ou du détaillant (sauf personnes vulnérables), et ne dit rien à propos du coût du transport retour lorsqu’il sera possible.

Il y a donc 3 parties en présence : l’organisateur (le TO), le détaillant (l’agence) et le voyageur.

Commençons par le voyageur : il est clair qu’il supporte les coûts après les 3 premières nuitées supplémentaires. Indépendamment des considérations commerciales, voire morales, il n’est donc pas choquant que le voyageur paie une partie des coûts. J’y inclue également les éventuels surcoûts de transport (d’ailleurs, l’État fait, je crois, payer les vols de rapatriement).

Restent ces fameuses 3 nuitées.

TourMaG - À ce propos, on peut imaginer facilement que les partenaires B2B aient tout prévu en amont n’est-ce pas ?

Me Emmanuelle Llop : La relation B2B doit à mon sens être très encadrée par le contrat de distribution, puisque le Code du Tourisme ne la gère pas sur le fond.

Quand la question des frais liés au retour impossible n’est pas réglée par un contrat, je ne vois alors que la négociation pour la solutionner.

En pratique, je traite d’ailleurs de très nombreux dossiers où les professionnels ont partagé les coûts à 50/50, voire même avec le voyageur à 1/3 chacun (parfois 100% sur le voyageur, avec remboursement du vol initial non-volé).

Parfois également, l’un ou l’autre entre TO et agence a géré seul les coûts du rapatriement : a posteriori, comment vont-ils gérer la répartition éventuelle de ces coûts ?

Nécessairement, deux thèses vont s’affronter entre l’organisateur qui a organisé seul le forfait et devrait en gérer seul les péripéties ou l’agence qui est en relation directe avec le voyageur et lui doit directement son aide.

Je ne suis pas certaine, dans ce second cas, que la possibilité du recours en garantie de l’agence envers son fournisseur puisse être activée, puisqu’il ne s’agit pas de responsabilité pour mauvaise exécution du contrat.

Cependant, tout est possible. On pourrait inclure dans la boucle également les prestataires (hébergement) dans la prise en charge partielle des surcoûts ; je crois qu'Abou Dhabi l’a fait d’ailleurs.

Enfin et comme toujours dans cette activité où deux professionnels au moins interviennent à la vente des forfaits, je me répète et recommande la discussion, même si je conçois qu’elle ne soit pas simple, surtout dans l’urgence ou après les opérations.

Lire aussi : Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Lu 1328 fois

Tags : llop
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Sun Siyam Iru Fushi déploie une offre premium all inclusive 24h/24

Explora Journeys modifie les itinéraires d’EXPLORA II pour l’hiver 2026-2027

Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop

Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8 pour moderniser sa flotte

MTS Globe

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Les annonces

TURQUOISE TO - Billettiste confirmé(e) Service Transport H/F - CDD ou CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SLD VOYAGES - Technicien(ne) Production Groupes - CDI - (Dardilly (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Technicien(ne) Forfaitistes groupes collectivités F/H - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
Distribution

Distribution

Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop

Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop
Partez en France

Partez en France

Cdiscount Voyages s’allie à maeva pour accélérer sur le tourisme domestique

Cdiscount Voyages s’allie à maeva pour accélérer sur le tourisme domestique
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Dubrovnik régule l’accès automobile autour de sa vieille ville

Dubrovnik régule l’accès automobile autour de sa vieille ville
Production

Production

Tour-opérateurs : après un hiver solide, la guerre au Moyen-Orient assombrit l’été

Tour-opérateurs : après un hiver solide, la guerre au Moyen-Orient assombrit l’été
AirMaG

AirMaG

Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8 pour moderniser sa flotte

Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8 pour moderniser sa flotte
Transport

Transport

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire
La Travel Tech

La Travel Tech

Pilgrimz lance des audioguides mains libres et gratuits

Pilgrimz lance des audioguides mains libres et gratuits
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Sun Siyam Iru Fushi déploie une offre premium all inclusive 24h/24

Sun Siyam Iru Fushi déploie une offre premium all inclusive 24h/24
HotelMaG

Hébergement

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Explora Journeys modifie les itinéraires d’EXPLORA II pour l’hiver 2026-2027

Explora Journeys modifie les itinéraires d’EXPLORA II pour l’hiver 2026-2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias