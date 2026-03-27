Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop

a posteriori

La relation B2B doit à mon sens être très encadrée par le contrat de distribution, puisque le Code du Tourisme ne la gère pas sur le fond.Quand la question des frais liés au retour impossible n’est pas réglée par un contrat, je ne vois alors que la négociation pour la solutionner.En pratique, je traite d’ailleurs de très nombreux dossiers où les professionnels ont partagé les coûts à 50/50, voire même avec le voyageur à 1/3 chacun (parfois 100% sur le voyageur, avec remboursement du vol initial non-volé).Parfois également, l’un ou l’autre entre TO et agence a géré seul les coûts du rapatriement :, comment vont-ils gérer la répartition éventuelle de ces coûts ?Nécessairement, deux thèses vont s’affronter entre l’organisateur qui a organisé seul le forfait et devrait en gérer seul les péripéties ou l’agence qui est en relation directe avec le voyageur et lui doit directement son aide.Je ne suis pas certaine, dans ce second cas, que la possibilité du recours en garantie de l’agence envers son fournisseur puisse être activée, puisqu’il ne s’agit pas de responsabilité pour mauvaise exécution du contrat.Cependant, tout est possible. On pourrait inclure dans la boucle également les prestataires (hébergement) dans la prise en charge partielle des surcoûts ; je crois qu'Abou Dhabi l’a fait d’ailleurs.Enfin et comme toujours dans cette activité où deux professionnels au moins interviennent à la vente des forfaits, je me répète et recommande la discussion, même si je conçois qu’elle ne soit pas simple, surtout dans l’urgence ou après les opérations.