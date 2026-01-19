en France, la jurisprudence qui s’est créée au fil des années, considère que, dans le cas d'une défaillance d'agence, si le CSE est un intermédiaire transparent, totalement bénévole, qui ne fait que conclure le contrat avec l'agence de voyages pour le compte des participants au voyage qui sont membres du CSE, alors les participants sont couverts par la garantie financière parce que le CSE n'est pas un professionnel

Le Code du tourisme (Art. 211-1 IV.) mentionne que si une association organise de manière occasionnelle des voyages pour ses membres, sans but lucratif, pour un groupe limité de voyageurs, tel un intermédiaire transparent, elle n’a pas besoin de s’immatriculer

C’est le cas pour- notamment un grand nombre de CSE - y compris pour celles qui, sans immatriculation, agissent comme une agence de voyages, du fait de réservations très fréquentes au cours d’une année, pour un nombre important de participants, et qui plus est, en prenant parfois une marge sur le prix des voyages ou même en les revendant à d’autres.Celles-là, comme l’ont démontré plusieurs décisions de la Cour de cassation en 2017, 2020 et 2021, ont étéPour leurs adhérents ou membres, il est alors impossible d’activer la garantie financière du voyagiste défaillant car leur vendeur - le CSE par exemple - est considéré comme un professionnel et n’est pas défaillant. Le CSE lui-même ne peut bénéficier de la garantie financière de l’agence défaillante non plus.En revanche, il existe d'autres personnes morales, telles, qui réservent des voyages pour leurs membres. Ces derniers n’encaissent pas d’argent et, a fortiori, ne margent en aucune façon. Au contraire, quand il s'agit de CSE, ils vont plutôt avoir tendance àPour ceux-là, «», explique Me Llop.Le cas de certaines associations est même envisagé par le Code du Tourisme. «», poursuit l'avocate.