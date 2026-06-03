Center Parcs compte 28 domaines en Europe, dont 7 en France, tous situés dans un cadre naturel authentique.



Le Lac d’Ailette, un air de Canada

Le domaine du Lac d’Ailette est destiné à ceux qui aiment les activités nautiques, mais aussi à ceux qui cherchent tout simplement un endroit calme et dépaysant le temps d’un week-end. Ce domaine Center Parcs situé dans les Hauts-de-France a des petits airs de Canada grâce à son lac et à ses maisons colorées. En plus des activités nautiques, la situation géographique du domaine est, par ailleurs, idéale pour découvrir d’autres points d’intérêt, tels que les caves des Maisons de Champagne, la Caverne du Dragon ou encore la ville de Laon.



Le Domaine Villages Nature Paris, la déconnexion près de Paris

Qui a dit qu’il était impossible de trouver un coin calme et dépaysant près de Paris ? Situé à trente minutes de la capitale, le Domaine Villages Nature Paris permet de profiter de la faune et de la flore grâce aux cottages avec balcon ou terrasse. De la ferme pédagogique aux Jardins extraordinaires en passant par la Forêt des Légendes, tout y est pour ravir les enfants ! Sans oublier Disneyland Paris qui est à seulement 15 minutes !



Les Bois-Francs, à la découverte de la beauté normande

Avec ses immenses aires de jeux, sa Maison du Lac et ses multiples activités, le domaine Les Bois-Francs ravit autant les adultes que les enfants. L’Action Factory est d’ailleurs une étape incontournable, puisque c’est le plus grand de France ! Comme dans tous les autres domaines, il est, par ailleurs, possible de se faire livrer de la nourriture et des plats préparés au sein de l’hébergement.



Les Trois Forêts, le plus grand Center Parcs d’Europe

Situé en Lorraine, le domaine les Trois Forêts permet de se ressourcer au milieu d’une vaste forêt de 435 hectares. Il abrite d’ailleurs le plus grand spa Deep Nature de France. Avec ses 1 600 mètres carrés et son parcours sensoriel (hammams, cabines de sels, sauna, etc.), il est le lieu idéal pour se détendre !



Les Hauts de Bruyères pour découvrir les châteaux de la Loire

Réserver un séjour au sein du Center Parcs Les Hauts de Bruyères, c’est l’occasion de découvrir les châteaux de la Loire tout en profitant du calme d’une forêt de pins. Pour les amoureux de la nature, il est également possible de découvrir la faune et la flore des étangs de Sologne, en plus de profiter des 100 activités proposées au sein du domaine.



Le Bois aux Daims pour les amoureux des animaux

Situé dans la Vienne, le Bois aux Daims se démarque grâce à l’expérience animalière qu’elle offre aux vacanciers. Il est, en effet, possible d’observer les daims du domaine, mais aussi d’autres espèces du Cœur Animalier, tels que les biches, les furets ou encore les sangliers.

Les Landes de Gascogne ou le charme des maisons dans les arbres

Les landes de Gascogne, c’est l’occasion de séjourner dans des hébergements insolites. Deux choix s’offrent aux vacanciers : les maisons dans les arbres pour profiter d’une vue imprenable ou les maisons à la ferme pour découvrir l’univers de cette dernière.

