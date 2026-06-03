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Center Parcs : le week-end du 15 août, une escapade nature clé en main pour les familles


Si les domaines Center Parcs séduisent de plus en plus, c’est notamment grâce à leur parfait équilibre entre nature et confort.

Depuis de nombreuses années, Center Parcs ne cesse de se réinventer. Les différents domaines sont idéaux pour vivre des moments de bien-être et profiter d’activités pour tous, et ce, au sein d’un cadre authentique. Zoom sur ces pionniers des vacances nature.


Rédigé par Jules Reda le Mardi 9 Juin 2026 à 09:26

Un week-end ressourçant en pleine nature

© Center Parcs Le Lac d'Ailette, Ton HURKS
© Center Parcs Le Lac d'Ailette, Ton HURKS
Dream Yacht
Depuis 1968, les domaines Center Parcs rassemblent les familles et les groupes d’amis en quête de nature. Le principe est simple : permettre aux vacanciers de se déconnecter du quotidien grâce à un cadre naturel, sans pour autant négliger le confort. Les cottages et les appartements (plus ou moins insolites selon le thème) disposent, en effet, de tout le confort nécessaire pour passer un séjour agréable (des hébergements standards aux équipements premium, différentes options sont disponibles).

Le grand plus ? L’Aqua Mundo, un espace aquatique d’exception disponible dans chaque domaine, qui ravit les plus petits comme les plus grands, ainsi qu’une multitude d’activités gratuites, des boutiques et des restaurants pour tous les goûts ! Grâce aux nombreux domaines idéalement situés, Center Parcs est d’ailleurs optimal pour tous les types de séjours, dont les plus courts, tels que le week-end du 15 août 2026.

Grâce à la digitalisation de l’expérience client, Center Parcs renforce aussi le côté reposant durant le séjour, puisque tout est fait pour le fluidifier et le simplifier. Cela est notamment rendu possible grâce au bracelet connecté remis dès le début du séjour, à l’application mobile Center Parcs, aux bornes interactives, ainsi qu’au programme de fidélité qui personnalise la relation client et renforce la fidélité.

© Center Parcs Les Landes de Gascogne, POPPR Ian VAN LANDUYT
© Center Parcs Les Landes de Gascogne, POPPR Ian VAN LANDUYT

De nombreuses destinations, en France et ailleurs

Center Parcs compte 28 domaines en Europe, dont 7 en France, tous situés dans un cadre naturel authentique.

Le Lac d’Ailette, un air de Canada
Le domaine du Lac d’Ailette est destiné à ceux qui aiment les activités nautiques, mais aussi à ceux qui cherchent tout simplement un endroit calme et dépaysant le temps d’un week-end. Ce domaine Center Parcs situé dans les Hauts-de-France a des petits airs de Canada grâce à son lac et à ses maisons colorées. En plus des activités nautiques, la situation géographique du domaine est, par ailleurs, idéale pour découvrir d’autres points d’intérêt, tels que les caves des Maisons de Champagne, la Caverne du Dragon ou encore la ville de Laon.

Le Domaine Villages Nature Paris, la déconnexion près de Paris
Qui a dit qu’il était impossible de trouver un coin calme et dépaysant près de Paris ? Situé à trente minutes de la capitale, le Domaine Villages Nature Paris permet de profiter de la faune et de la flore grâce aux cottages avec balcon ou terrasse. De la ferme pédagogique aux Jardins extraordinaires en passant par la Forêt des Légendes, tout y est pour ravir les enfants ! Sans oublier Disneyland Paris qui est à seulement 15 minutes !

Les Bois-Francs, à la découverte de la beauté normande
Avec ses immenses aires de jeux, sa Maison du Lac et ses multiples activités, le domaine Les Bois-Francs ravit autant les adultes que les enfants. L’Action Factory est d’ailleurs une étape incontournable, puisque c’est le plus grand de France ! Comme dans tous les autres domaines, il est, par ailleurs, possible de se faire livrer de la nourriture et des plats préparés au sein de l’hébergement.

Les Trois Forêts, le plus grand Center Parcs d’Europe
Situé en Lorraine, le domaine les Trois Forêts permet de se ressourcer au milieu d’une vaste forêt de 435 hectares. Il abrite d’ailleurs le plus grand spa Deep Nature de France. Avec ses 1 600 mètres carrés et son parcours sensoriel (hammams, cabines de sels, sauna, etc.), il est le lieu idéal pour se détendre !

Les Hauts de Bruyères pour découvrir les châteaux de la Loire
Réserver un séjour au sein du Center Parcs Les Hauts de Bruyères, c’est l’occasion de découvrir les châteaux de la Loire tout en profitant du calme d’une forêt de pins. Pour les amoureux de la nature, il est également possible de découvrir la faune et la flore des étangs de Sologne, en plus de profiter des 100 activités proposées au sein du domaine.

Le Bois aux Daims pour les amoureux des animaux
Situé dans la Vienne, le Bois aux Daims se démarque grâce à l’expérience animalière qu’elle offre aux vacanciers. Il est, en effet, possible d’observer les daims du domaine, mais aussi d’autres espèces du Cœur Animalier, tels que les biches, les furets ou encore les sangliers.
Les Landes de Gascogne ou le charme des maisons dans les arbres
Les landes de Gascogne, c’est l’occasion de séjourner dans des hébergements insolites. Deux choix s’offrent aux vacanciers : les maisons dans les arbres pour profiter d’une vue imprenable ou les maisons à la ferme pour découvrir l’univers de cette dernière.

© Center Parcs Le Bois aux Daims, Milan VERMEULEN
© Center Parcs Le Bois aux Daims, Milan VERMEULEN

Des activités pour tous

Selon le domaine, de multiples activités sont proposées pour profiter de la période estivale (incluses ou payantes) :
● l’Aqua Mundo, l’espace aquatique ;
● les animations en soirée : karaoké, musique live, etc. ;
● les sports en équipe : foot, basket-ball, beach-volley, etc. ;
● les aires de jeu intérieures ;
● le spa Deep Nature ;
● les ateliers pédagogiques pour les enfants ;
● les balades en pleine nature ;
● les activités en tous genres telles que le bateau électrique ou l’escalade ;
● ...et bien d’autres encore !

Les domaines Center Parcs sont donc propices à la déconnexion et s’ils séduisent autant, c’est notamment parce qu’ils se réinventent sans cesse. Ils s’engagent notamment de plus en plus dans une démarche éco-responsable et continuent de digitaliser l’expérience client pour simplifier et fluidifier les séjours des vacanciers.

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