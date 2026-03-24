Brésil : un nouveau sentier de grande randonnée de 180 km dans le Nord-Est

Le parcours est balisé à 100% et dispose d’une offre structurée avec guides accrédités - DepositPhotos.com, vitormarigo
Embratur annonce l'ouverture d'un nouveau sentier de randonnée reliant les États du Piauí et du Ceará.
La Trilha Caminhos da Ibiapaba s’étend sur 180 kilomètres et traverse trois biomes - Caatinga, Mata Atlântica et Cerrado - ainsi que plusieurs zones protégées, dont les parcs nationaux de Sete Cidades et d’Ubajara.
Le parcours relie paysages naturels, sites archéologiques et communautés locales, en passant notamment par plusieurs municipalités des deux États. Il s’agit du premier itinéraire de grande randonnée à traverser la Caatinga, un biome exclusivement brésilien.
Le sentier peut être parcouru à pied ou à vélo, seul ou accompagné de guides locaux.
La Trilha Caminhos da Ibiapaba s’étend sur 180 kilomètres et traverse trois biomes - Caatinga, Mata Atlântica et Cerrado - ainsi que plusieurs zones protégées, dont les parcs nationaux de Sete Cidades et d’Ubajara.
Le parcours relie paysages naturels, sites archéologiques et communautés locales, en passant notamment par plusieurs municipalités des deux États. Il s’agit du premier itinéraire de grande randonnée à traverser la Caatinga, un biome exclusivement brésilien.
Le sentier peut être parcouru à pied ou à vélo, seul ou accompagné de guides locaux.
Une offre encadrée et intégrée au réseau national
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Le sentier s’inscrit dans le Réseau National de Sentiers de Grande Randonnée et de Connectivité, qui regroupe 22 itinéraires homologués.
Le parcours est balisé à 100% et dispose d’une offre structurée avec guides accrédités et hébergements référencés.
Certains tronçons ont été réaménagés, notamment dans le Parc National d’Ubajara, afin d’améliorer les conditions de sécurité et de circulation.
Ce nouvel itinéraire complète la Trilha Amazônia Atlântica et s’intègre à la stratégie d’Embratur visant à développer un tourisme axé sur la nature et les retombées locales.
Les informations pratiques, cartes et services sont accessibles via l’application officielle « Trilhas », dédiée à l’exploration des sentiers au Brésil.
A lire aussi : Embratur dévoile sa nouvelle plateforme "Brasil Travel Specialist"
Le parcours est balisé à 100% et dispose d’une offre structurée avec guides accrédités et hébergements référencés.
Certains tronçons ont été réaménagés, notamment dans le Parc National d’Ubajara, afin d’améliorer les conditions de sécurité et de circulation.
Ce nouvel itinéraire complète la Trilha Amazônia Atlântica et s’intègre à la stratégie d’Embratur visant à développer un tourisme axé sur la nature et les retombées locales.
Les informations pratiques, cartes et services sont accessibles via l’application officielle « Trilhas », dédiée à l’exploration des sentiers au Brésil.
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