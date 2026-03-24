Brésil : un nouveau sentier de grande randonnée de 180 km dans le Nord-Est

La Trilha Caminhos da Ibiapaba relie le Piauí et le Ceará à travers trois biomes

Embratur annonce le lancement de la Trilha Caminhos da Ibiapaba, un itinéraire de grande randonnée de 180 kilomètres dans le nord-est du Brésil. Ce parcours, entièrement balisé, traverse trois biomes et plusieurs zones protégées, avec une offre structurée incluant guides et hébergements, dans une logique de tourisme durable et territorial.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 25 Mars 2026 à 10:52

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