TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Brésil : un nouveau sentier de grande randonnée de 180 km dans le Nord-Est

La Trilha Caminhos da Ibiapaba relie le Piauí et le Ceará à travers trois biomes


Embratur annonce le lancement de la Trilha Caminhos da Ibiapaba, un itinéraire de grande randonnée de 180 kilomètres dans le nord-est du Brésil. Ce parcours, entièrement balisé, traverse trois biomes et plusieurs zones protégées, avec une offre structurée incluant guides et hébergements, dans une logique de tourisme durable et territorial.


Rédigé par le Mercredi 25 Mars 2026 à 10:52

Le parcours est balisé à 100% et dispose d’une offre structurée avec guides accrédités - DepositPhotos.com, vitormarigo
Le parcours est balisé à 100% et dispose d’une offre structurée avec guides accrédités - DepositPhotos.com, vitormarigo
ôvoyages
Embratur annonce l'ouverture d'un nouveau sentier de randonnée reliant les États du Piauí et du Ceará.

La Trilha Caminhos da Ibiapaba s’étend sur 180 kilomètres et traverse trois biomes - Caatinga, Mata Atlântica et Cerrado - ainsi que plusieurs zones protégées, dont les parcs nationaux de Sete Cidades et d’Ubajara.

Le parcours relie paysages naturels, sites archéologiques et communautés locales, en passant notamment par plusieurs municipalités des deux États. Il s’agit du premier itinéraire de grande randonnée à traverser la Caatinga, un biome exclusivement brésilien.

Le sentier peut être parcouru à pied ou à vélo, seul ou accompagné de guides locaux.

Une offre encadrée et intégrée au réseau national

Autres articles
Le sentier s’inscrit dans le Réseau National de Sentiers de Grande Randonnée et de Connectivité, qui regroupe 22 itinéraires homologués.

Le parcours est balisé à 100% et dispose d’une offre structurée avec guides accrédités et hébergements référencés.

Certains tronçons ont été réaménagés, notamment dans le Parc National d’Ubajara, afin d’améliorer les conditions de sécurité et de circulation.

Ce nouvel itinéraire complète la Trilha Amazônia Atlântica et s’intègre à la stratégie d’Embratur visant à développer un tourisme axé sur la nature et les retombées locales.

Les informations pratiques, cartes et services sont accessibles via l’application officielle « Trilhas », dédiée à l’exploration des sentiers au Brésil.

A lire aussi : Embratur dévoile sa nouvelle plateforme "Brasil Travel Specialist"

Lu 182 fois

Tags : bresil, embratur
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 24 Mars 2026 - 11:00 Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Lundi 23 Mars 2026 - 11:05 Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !

Brand News DestiMaG

L’Irlande, partenaire idéal de « Confluence du Tourisme » organisée à Lyon le jour de la Saint Patrick

L’Irlande, partenaire idéal de « Confluence du Tourisme » organisée à Lyon le jour de la Saint Patrick
Le 17 mars dernier, jour de la Saint Patrick, « Confluence du tourisme » tenait sa troisième...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Easia Travel se lance au Japon : Emma Alliot décrypte les défis d’une destination exigeante

Easia Travel se lance au Japon : Emma Alliot décrypte les défis d’une destination exigeante
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

Brésil : un nouveau sentier de grande randonnée de 180 km dans le Nord-Est

Voyages d’exception met le cap sur les "horizons du bout du monde"

STÉPHANIE BOTHÉREAU

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
AirMaG

AirMaG

Royal Air Maroc lance une desserte directe Paris-Tétouan

Royal Air Maroc lance une desserte directe Paris-Tétouan
CruiseMaG

CruiseMaG

Voyages d’exception met le cap sur les "horizons du bout du monde"

Voyages d’exception met le cap sur les "horizons du bout du monde"
Distribution

Distribution

Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »

Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal
La Travel Tech

La Travel Tech

OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT

OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour

Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour
Partez en France

Partez en France

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026
Production

Production

Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance

Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance
Transport

Transport

Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass

Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias