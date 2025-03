Worldia lance pour ses agences partenaires le Grand Challenge : le Tour du Monde en 80 jours !

Dix ans après sa création, le TO leader du marché rassemble plus de 200 experts Travel Tech de 27 nationalités différentes répartis au 4 coins du monde. Cette croissance du nombre de collaborateurs permet à Worldia de continuer à offrir un service personnalisé et un accompagnement sur mesure à chacun de ses agents partenaires.



On retrouve cette volonté de suivi humain et personnalisé dans ce challenge qui s’adresse aussi bien aux agents experts qu’aux nouveaux partenaires souhaitant approfondir leur maîtrise de la plateforme ! Et pour garantir une participation fluide et maximiser les performances, les équipes Worldia restent disponibles à chaque étape du challenge.



Ce challenge a vraiment été conçu comme une expérience ludique et motivante pour les participants. Les défis, qu’ils soient commerciaux, ludiques ou liés à la découverte des produits Worldia, permettent à chaque agence de monter en compétence dans un esprit fun ! “C’est un jeu autant qu’une performance, un peu comme la combinaison d’un concours de création et de vente de voyages” comme le rappelle Alison Herbreteau, Head of Sales.