Vietnam 2026 : Quelles ressources pour optimiser vos ventes ?


L’année du Cheval de Feu vient de débuter au Vietnam. Dans le calendrier lunaire, ce signe est synonyme de dynamisme et de mouvement, une énergie qui reflète parfaitement l'évolution actuelle du tourisme en Indochine. Alors que la demande pour l'Asie du Sud-Est se densifie, les agences de voyages et tour-opérateurs doivent relever le défi de la personnalisation et de la réactivité. Pour accompagner ces demandes croissantes, Aurora Travel & DMC a structuré une "boîte à outils" complète dédiée aux professionnels du marché français.


Rédigé par le Lundi 9 Mars 2026 à 00:05

© Aurora Travel & DMC
TourMaG

Des solutions de production "prêtes-à-vendre"


Pour répondre aux demandes classiques tout en garantissant une rentabilité maîtrisée, plusieurs outils sont à votre disposition :

GIR 2026 optimisés : Les programmes phares comme "Terre du Dragon" (10J/9N) et "Splendeurs du Vietnam" (13J/12N) bénéficient d'un pricing retravaillé pour être plus compétitifs cette saison.
○ Petits groupes garantis : Les départs sont confirmés de 2 à 16 personnes maximum, avec des guides francophones et des expériences immersives.
○ Souplesse de gestion : Les ventes sont garanties jusqu'en décembre 2026 avec une rétrocession fixée à J-31, permettant une gestion fluide de vos stocks.

Télécharger la fiche technique GIR 2026

Programmes "Prêts-à-vendre" : Du voyage éco-responsable à l'ultra-luxe, accédez à une large gamme d'itinéraires thématiques personnalisables selon les souhaits de vos clients. Contactez Aurora pour recevoir les programmes avec prix pour 2026.

Catalogues 2026 :
○ Circuits Thématiques
○ Circuits Classiques
○ Signature Tours (Haut de Gamme)

Accompagnement ultra-personnalisé

L'un des piliers de l'accompagnement d'Aurora est la formation directe des équipes de vente pour les rassurer sur la destination :

Webinaires exclusifs sur mesure : Vous souhaitez former vos équipes sur une région spécifique ou une thématique (balnéaire, luxe, rail) ? Aurora organise des sessions privées pour répondre à vos besoins précis.
Espace Agent dédié : Aurora met à disposition un accès « pro » pour consulter leurs banques d'images, leurs présentations de destinations, leurs listes de restaurants et leurs suggestions de lieux MICE.
Modules de formation : Plusieurs replays sont disponibles, notamment sur le Vietnam balnéaire (Quy Nhon, Cam Ranh) ou le segment Ultra-luxe (hydravion, expériences signatures).

Infrastructures et Terrain : Préparez l'avenir

© Aurora Travel & DMC
L'année 2026 marque un tournant logistique majeur avec l'ouverture attendue du nouvel aéroport international de Long Thành (HCMC) et de nouvelles liaisons directes depuis l'Europe (Amsterdam, Copenhague).

Pour vous permettre de maîtriser ces nouveautés, Aurora s'associe à nouveau à l'Office du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville et à Vietnam Airlines pour organiser un FAM Trip destiné à un groupe sélectionné d'agences de voyages et de tour-opérateurs français afin d'explorer le pays.

● Le salon ITE HCMC 2026 débutera à la fin du mois d’août.
● Vous pouvez déjà vous inscrire pour le FAM Trip 2026.
Consultez l'article sur les éditions précédentes.

Votre interlocuteur dédié

Vietnam 2026 : Quelles ressources pour optimiser vos ventes ?

Pour toute demande de tarifs GIR, de fiches techniques ou pour planifier votre webinaire privé, contactez l'équipe francophone d'Aurora Travel & DMC.

📧 francais@auroratravel.asia
📞 +84 (0)89 815 4445

>> Aurora Travel Cambodge dans l'Annuaire DESTIMAG
>> Aurora Travel Laos dans l'Annuaire DESTIMAG
>> Aurora Travel Vietnam dans l'Annuaire DESTIMAG



