Vietnam 2026 : Quelles ressources pour optimiser vos ventes ?

Des solutions de production "prêtes-à-vendre"

○ Petits groupes garantis : Les départs sont confirmés de 2 à 16 personnes maximum, avec des guides francophones et des expériences immersives.

○ Souplesse de gestion : Les ventes sont garanties jusqu'en décembre 2026 avec une rétrocession fixée à J-31, permettant une gestion fluide de vos stocks.

○ Circuits Thématiques

○ Circuits Classiques

○ Signature Tours (Haut de Gamme)

Pour répondre aux demandes classiques tout en garantissant une rentabilité maîtrisée, plusieurs outils sont à votre disposition :Les programmes phares comme "Terre du Dragon" (10J/9N) et "Splendeurs du Vietnam" (13J/12N) bénéficient d'un pricing retravaillé pour être plus compétitifs cette saison.Du voyage éco-responsable à l'ultra-luxe, accédez à une large gamme d'itinéraires thématiques personnalisables selon les souhaits de vos clients. Contactez Aurora pour recevoir les programmes avec prix pour 2026.Catalogues 2026 :