Lifestyle de luxe : Florence se dote, à son tour, d'un W hotel

Le W Florence compte 119 chambres élégamment décorées, dont 16 suites et un Penthouse.



Si toutes les chambres et suites offrent un mobilier raffiné et des équipements ultramodernes, le Penthouse offre, en sus, un point de vue unique sur Florence grâce à une terrasse privée de 140 m2.



Au cœur de l’établissement, un patio partiellement couvert joue le rôle de piazza intérieure et crée une circulation entre les parties communes et trois espaces de restauration où le W Florence proposera - progressivement - un voyage culinaire éclectique.



Tratto incarne d'ores et déjà un concept de cuisine italienne contemporaine à la fois décontractée et audacieuse ; Zefiro Rooftop, le restaurant rooftop de l’hôtel, proposera à la fin de l’été 2025 un savant mélange de cocktails artisanaux, de petites bouchées gourmandes et une programmation d'événements musicaux sur-mesure ; enfin, également à la fin de l'été 2025, Akira Back apportera l’interprétation audacieuse et artistique du chef éponyme étoilé Michelin, mêlant les héritages culinaires japonais et coréens contemporains.



Le W Florence est également doté d'une salle de sport de la marque, FIT - équipée d’appareils cardio et musculation de dernière génération, accessible 24h/24 - et d'espaces de réunion modulables, adaptés aux réunions intimistes comme aux événements professionnels.



W Hotels est l’une des marques emblématiques du groupe Marriott International qui, lui, détient un portefeuille de plus de 8 800 propriétés sous 30 marques principales, couvrant 139 pays et territoires.