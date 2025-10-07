TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les ambitions MICE du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel

103 chambres dont 28 suites, un bar, un restaurant et quatre salons


Désormais doté de salons modulables récemment rénovés et équipés pour réunir de 25 à 100 personnes, le Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel, 5 étoiles élégant du XVIe arrondissement de Paris, propriété de la famille Esnée mais géré par la marque Sofitel, espère développer davantage sa clientèle MICE.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

La façade du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel - Photo : Sofitel Baltimore Tour Eiffel
Situé avenue Kléber, dans le XVIe arrondissement, au cœur du Triangle d'or parisien, le Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel se veut une invite à partager l'art de vivre à la française.

Sa décoration est, en effet très élégante, son ambiance feutrée, sa gastronomie raffinée.

Question de gènes, sans doute. Construit en 1892, l'immeuble de pierres blanches style haussmannien dans lequel il est installé fut d'abord la demeure d'un bourgeois qui naviguait entre les Champs Elysées, le Trocadéro et les champs de courses de l'Ouest parisien.

Transformé en hôtel de luxe dans les années 1920, le lieu prit alors le nom de son premier et célèbre client, Lord Baltimore qui faisait des voyages incessants entre Paris, Londres et New York.

Passé bien plus tard sous la marque Sofitel, il a vécu une petite parenthèse sous la bannière MGallery - une autre marque du groupe Accor - avant de redevenir un Sofitel en 2016.

Aujourd'hui, sa clientèle - parmi laquelle beaucoup d'habitués en quête d'intimité mais aussi de convivialité - est à 50% française et à 50% internationale (américaine, britannique, suisse, etc.).

Cependant, sous la houlette de son directeur général, Franck Poncey, et de son directeur commercial, Olivier Vieira, l'établissement (103 chambres dont 28 suites) essaie de se diversifier et de se renforcer dans le domaine du MICE haut de gamme.

Quatre espaces adaptés pour les événements professionnels, comme privés

L'ambiance élégante du salon Eiffel - Photo : Francis Amiand, Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel
Le Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel ne manque pas d'atouts pour réussir ce challenge.

Idéalement situé au cœur de Paris, il dispose de quatre espaces modulables rénovés et parfaitement équipés, adaptés aux événements professionnels comme privés.

Au premier étage, le Salon VIP Eiffel, baigné de lumière naturelle, peut accueillir jusqu’à 25 participants dans ses 45 m² au mobilier design. "Ce salon est idéal pour des réunions, des déjeuners d’affaires ou des rendez-vous confidentiels", assure Olivier Vieira.

En contraste, le Salon Trocadéro offre le plus vaste espace de l’hôtel avec 102 m² pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes en configuration cocktail ou 65 places assises en format banquet (déjeuner ou dîner). Grâce à son agencement modulable, il peut accueillir des réunions de 90 personnes en configuration théâtre.

Le Salon Kléber, plus intimiste avec ses 40 m², est, lui, adapté pour des réunions, repas privatifs ou événements en petit comité jusqu’à 30 personnes.

Enfin, le Salon Foch, avec ses 30 m² cosy et feutrés, se prête parfaitement aux réunions confidentielles ou échanges en petit comité jusqu’à 20 personnes. Il est modulable avec le salon Kléber pour accueillir jusqu’à 70 invités en format cocktail.

Si besoin, le restaurant de l'hôtel, le Lordy’s Paris Club, peut être privatisé. Il a une capacité de 65 personnes en format assis et jusqu’à 80 en configuration cocktail. "C'est, assure Olivier Vieira, un endroit idéal pour organiser des soirées d’affaires ou tous types d’évènements privés".

La gastronomie raffinée du nouveau chef, Damien Gomes est un vrai "plus". Ses créations inventives et raffinées "reprennent les codes de la bistronomie parisienne chic", ajoute Olivier Vieira.

La terrasse de l'hôtel est également privatisable, tout comme le bar - il a une belle carte de cocktails signature et aussi de mocktails -, en principe ouvert tous les jours de 8 heures à minuit.

Bientôt une plateforme mondiale de réservation Accor

Au bar, une ambiance très british - Photo : Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel
Soucieux de ne rien laisser au hasard, l'hôtel s'est doté d'une petite équipe dédiée aux réservations MICE. "Il faut être réactif pour capter la demande business", observe Olivier Vieira.

Les réservations peuvent, bien entendu, se faire en direct, mais comme "le MICE se digitalise de plus en plus", observe Olivier Vieira, e Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel mise aussi sur lles plateformes de réservation. Celles-ci représentent déjà 30% de son chiffre d'affaires.

Justement, afin d'optimiser l'essor de cette activité, le groupe Accor auquel appartient la marque Sofitel, a entrepris de développer, en collaboration avec 4 acteurs de la tech de renommée mondiale, un écosystème numérique de réservation mondial pour les réunions et événements.

Cette plateforme qui centralisera plus de 5 600 hôtels à travers le monde, donnera accès à plus de 2,5 millions de m2 d'espaces événementiels et à plus de 800 000 chambres. Elle permettra aux clients de visualiser et de réserver, de manière simple et autonome, espaces événementiels, chambres et offres de restauration, tout en facilitant l’organisation pour les équipes hôtelières.

Autre avantage : le lien entre cette future plateforme et le programme de fidélité du Groupe, ALL Accor, qui permettra de cumuler des points pour accéder à des avantages.

Le site web mondial sera disponible en version de pré-lancement fin 2025, les premières fonctionnalités étant accessibles aux équipes de vente connectées à Salesforce et permettant la réservation en ligne pour les clients souhaitant réserver pour des groupes (jusqu’à 30 chambres).

Début 2026, des fonctionnalités plus complètes seront proposées, notamment la réservation en ligne de salles de réunion et de séminaires résidentiels, de chambres et de salles de réunion, ainsi que l’accès à des canaux externes.

