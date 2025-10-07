Les ambitions MICE du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel

Le Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel ne manque pas d'atouts pour réussir ce challenge.



Idéalement situé au cœur de Paris, il dispose de quatre espaces modulables rénovés et parfaitement équipés, adaptés aux événements professionnels comme privés.



Au premier étage, le Salon VIP Eiffel, baigné de lumière naturelle, peut accueillir jusqu’à 25 participants dans ses 45 m² au mobilier design. " Ce salon est idéal pour des réunions, des déjeuners d’affaires ou des rendez-vous confidentiels ", assure Olivier Vieira.



En contraste, le Salon Trocadéro offre le plus vaste espace de l’hôtel avec 102 m² pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes en configuration cocktail ou 65 places assises en format banquet (déjeuner ou dîner). Grâce à son agencement modulable, il peut accueillir des réunions de 90 personnes en configuration théâtre.



Le Salon Kléber, plus intimiste avec ses 40 m², est, lui, adapté pour des réunions, repas privatifs ou événements en petit comité jusqu’à 30 personnes.



Enfin, le Salon Foch, avec ses 30 m² cosy et feutrés, se prête parfaitement aux réunions confidentielles ou échanges en petit comité jusqu’à 20 personnes. Il est modulable avec le salon Kléber pour accueillir jusqu’à 70 invités en format cocktail.



Si besoin, le restaurant de l'hôtel, le Lordy’s Paris Club, peut être privatisé. Il a une capacité de 65 personnes en format assis et jusqu’à 80 en configuration cocktail. " C'est, assure Olivier Vieira, un endroit idéal pour organiser des soirées d’affaires ou tous types d’évènements privés ".



La gastronomie raffinée du nouveau chef, Damien Gomes est un vrai "plus". Ses créations inventives et raffinées " reprennent les codes de la bistronomie parisienne chic ", ajoute Olivier Vieira.



La terrasse de l'hôtel est également privatisable, tout comme le bar - il a une belle carte de cocktails signature et aussi de mocktails -, en principe ouvert tous les jours de 8 heures à minuit.