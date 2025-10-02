TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Boutique des Groupes : Cynthia Harel nouvelle commerciale

service groupe B2B


Cynthia Harel rejoint le groupe Salaün, et occupe désormais le poste de commerciale pour la Boutique des Groupes. Elle vient étoffer le service Groupes BtoB, dédié aux agences de voyages et aux autocaristes.


Rédigé par le Vendredi 3 Octobre 2025

Cynthia Harel rejoint le groupe Salaün - Photo Salaün
Cynthia Harel rejoint le groupe Salaün - Photo Salaün
Aer Lingus
La Boutique des Groupes (Groupe Salaün) renforce ses équipes commerciale. Cynthia Harel rejoint l'équipe et vient étoffer le service Groupes BtoB, dédié aux agences de voyages et aux autocaristes.

Cynthia Harel a travaillé pendant plus de 28 ans pour Air France et a ensuite travaillé dans le secteur de l'immobilier.

Son contact :
07 86 00 80 59
cynthia.harel@groupe-salaun.com - paris.groupes@salaun-holidays.com







Lu 157 fois

Tags : salaun
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 2 Octobre 2025 - 11:10 Nicolas De Gols nommé directeur général du Shangri-La Paris

Jeudi 2 Octobre 2025 - 10:42 Christopher Hecht nommé CEO de Goelett

Mondial Tourisme
Dernière heure

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Le Tarn labellisé "Green Destinations", une première en France

Boutique des Groupes : Cynthia Harel nouvelle commerciale

L'aéroport Nice Côte d’Azur accueille l’A380 rétrofité d’Emirates

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Paris/Région Parisienne H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?
Partez en France

Partez en France

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection

Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public

Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias