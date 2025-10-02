Boutique des Groupes : Cynthia Harel nouvelle commerciale

Cynthia Harel rejoint le groupe Salaün - Photo Salaün
La Boutique des Groupes (Groupe Salaün) renforce ses équipes commerciale. Cynthia Harel rejoint l'équipe et vient étoffer le service Groupes BtoB, dédié aux agences de voyages et aux autocaristes.
Cynthia Harel a travaillé pendant plus de 28 ans pour Air France et a ensuite travaillé dans le secteur de l'immobilier.
Son contact :
07 86 00 80 59
cynthia.harel@groupe-salaun.com - paris.groupes@salaun-holidays.com
Cynthia Harel a travaillé pendant plus de 28 ans pour Air France et a ensuite travaillé dans le secteur de l'immobilier.
Son contact :
07 86 00 80 59
cynthia.harel@groupe-salaun.com - paris.groupes@salaun-holidays.com