Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Le SNCTA suspend son préavis des 7, 8 et 9 octobre 2025


Le SNCTA, syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, a suspendu son préavis de grève des 7, 8 et 9 octobre 2025.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

Le SNCTA a suspendu son préavis de grève prévue pour les 7, 8 et 9 octobre 2025 suite aux "accords trouvés" avec la DGAC - DepositPhotos.com, PeopleImages.com
Après un premier report en septembre, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) a annoncé ce week-end, suspendre son préavis de grève prévue pour les 7, 8 et 9 octobre 2025.

Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens justifie cette décision suite aux "accords trouvés " avec la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) ainsi qu'"aux annonces du Premier Ministre renvoyant le projet de loi de finances aux travaux parlementaires", précise-t-il dans une communication.

Si le syndicat ne détaille pas la teneur de ces accords trouvés, il demande depuis plusieurs semaines "le rattrapage de l’inflation sur la rémunération (...) prévu et financé par la réglementation" ou encore "un changement de gouvernance de la direction des opérations".

Pour rappel, dimanche soir, le secrétaire général de l’Élysée, Emmanuel Moulin, a dévoilé une première liste d'une quinzaine de ministres du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Parmi les nommés, Philippe Tabarot a été reconduit en tant que Ministre des transports.


