Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

6 au 11 octobre : La Semaine de la Gastronomie Durable
Du 6 au 11 octobre 2025, Heritage Resorts & Golf accueillera la quatrième édition de la Semaine de la Gastronomie Durable, un rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs de cuisine responsable et de créativité culinaire.
Sous le regard éclairé du chef étoilé Jean-François Bérard (récompensé par l’étoile verte Michelin), cet événement signature de Heritage Resorts & Golf mettra à l’honneur les saveurs du terroir mauricien, dans une démarche respectueuse de l’environnement et des savoir-faire locaux.
Cette année, le thème central mettra à l’honneur l’eau. Autour de ce fil conducteur, les brigades de cuisine proposeront une semaine rythmée par des concours, des ateliers, des rencontres et des expériences gustatives inédites, portées par des valeurs fortes telles que la saisonnalité, les circuits courts, la valorisation des ressources naturelles et la transmission des connaissances.
Parmi les temps forts se trouvent trois compétitions culinaires ouvertes aux brigades de Heritage Resorts & Golf :
● Meilleur menu déjeuner : une proposition créative en trois temps,
● Meilleur dîner de gala : un menu inspiré par l’eau et pensé autour des accords mets-vins,
● Meilleur cocktail : une exploration infusée, entre fleurs, épices et plantes locales.
Et pour couronner le tout, des dîners de gala auront lieu chaque soir dans les différentes adresses du resort, avec des menus élaborés spécialement autour de la thématique de l’eau et de la richesse du terroir mauricien.
Du 18 au 21 décembre : l’AfrAsia Bank Mauritius Open
L’édition 2025 de l’AfrAsia Bank Mauritius Open sera de retour cette année à Heritage Resorts & Golf. Déjà couronné de distinctions internationales, le dernier-né des parcours de championnat de l’île, La Réserve Golf Links, accueillera pour la deuxième fois le tournoi sur ses fairways. Soyez aux premières loges pour admirer les plus grands joueurs internationaux s’affronter sur le tout premier parcours de golf links de championnat de l’océan Indien, en profitant des deux offres proposées par Heritage Resorts & Golf.
Profitez d’un séjour de 7 nuits en demi-pension à Heritage Le Telfair ou à Heritage The Villas, ou en formule tout compris à Heritage Awali, avec le forfait Standard. Cette offre inclut l’accès quotidien au tournoi, deux rounds supplémentaires sur le prestigieux Le Château Golf Course, la participation au Pro-Monday à La Réserve Golf Links, un service de navette vers le site de l’événement, une invitation à la cérémonie officielle d’ouverture ainsi que les transferts aéroport aller-retour.
Le forfait VIP vous propose quant à lui de vivre l’expérience golfique ultime. Séjournez 7 nuits dans un cadre raffiné, jouez aux côtés des professionnels lors du tournoi Pro-Am, profitez d’un accès privilégié au VIP Lounge, et assistez à une Masterclass privée animée par l’un de nos Ambassadeurs Golf : Marcel Siem ou Nicolas Colsaerts. Votre forfait comprend également l’expérience exclusive “Inside the Ropes”, deux parcours supplémentaires à Le Château Golf Course, des invitations au dîner Pro-Am et à la remise des prix, une séance d’échauffement avec notre Coach Ambassadeur, une navette privée vers le site du tournoi et les transferts aéroport en service privé.
Fin décembre : ALIVE, l’esprit festif prend vie
Après cette belle compétition de golf, place à la magie des fêtes avec ALIVE. Dîners les pieds dans le sable, animations musicales live sous les étoiles, moments d’exception entre mer et montagnes… les resorts prennent vie dans une ambiance chaleureuse et inoubliable. Bel Ombre s’illumine alors pour célébrer la plus belle période de l’année.
Cette année encore, le programme ALIVE vous réserve de belles surprises. Des artistes venus d’ici et d’ailleurs, des concerts tantôt intimistes tantôt festifs, et une atmosphère joyeuse qui fait la part belle à la culture mauricienne rythmeront cette saison unique.
Pour ce Noël sous les tropiques, imaginez des tables dressées face à la mer, des moments bien-être dans les plus beaux spas et des instants partagés entre proches, sans stress ni contraintes. Et pour dire au revoir à 2025 ? Un dîner de gala digne des plus beaux souvenirs, un compte à rebours les pieds dans le sable, et un feu d’artifice qui éclaire le ciel de Bel Ombre.
Côté saveurs, préparez-vous à voyager : le raffinement du Château de Bel Ombre, les notes panasiatiques du Gin’Ja en bord de plage, et les créations du chef étoilé David Gallienne, invité spécial de cette saison, sauront ravir vos papilles.
Contacter Heritage Resorts & Golf
Bel Ombre Territory
61002, Bel Ombre – Mauritius
Mauritius : +230 260 5101
France : +33 1 85 73 62 00
U.K : +44 2070 48 20 32
Site web : heritageresorts.mu
Email : booking@heritageresorts.mu
