Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

L’édition 2025 de l’AfrAsia Bank Mauritius Open sera de retour cette année à Heritage Resorts & Golf. Déjà couronné de distinctions internationales, le dernier-né des parcours de championnat de l’île, La Réserve Golf Links, accueillera pour la deuxième fois le tournoi sur ses fairways. Soyez aux premières loges pour admirer les plus grands joueurs internationaux s’affronter sur le tout premier parcours de golf links de championnat de l’océan Indien, en profitant des deux offres proposées par Heritage Resorts & Golf.Profitez d’un séjour de 7 nuits en demi-pension à Heritage Le Telfair ou à Heritage The Villas, ou en formule tout compris à Heritage Awali, avec le forfait Standard. Cette offre inclut l’accès quotidien au tournoi, deux rounds supplémentaires sur le prestigieux Le Château Golf Course, la participation au Pro-Monday à La Réserve Golf Links, un service de navette vers le site de l’événement, une invitation à la cérémonie officielle d’ouverture ainsi que les transferts aéroport aller-retour.Le forfait VIP vous propose quant à lui de vivre l’expérience golfique ultime. Séjournez 7 nuits dans un cadre raffiné, jouez aux côtés des professionnels lors du tournoi Pro-Am, profitez d’un accès privilégié au VIP Lounge, et assistez à une Masterclass privée animée par l’un de nos Ambassadeurs Golf : Marcel Siem ou Nicolas Colsaerts. Votre forfait comprend également l’expérience exclusive “Inside the Ropes”, deux parcours supplémentaires à Le Château Golf Course, des invitations au dîner Pro-Am et à la remise des prix, une séance d’échauffement avec notre Coach Ambassadeur, une navette privée vers le site du tournoi et les transferts aéroport en service privé.