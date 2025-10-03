Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Scandinavian Airlines (SAS) relance sa liaison entre Marseille Provence et Copenhague pour l'été 2026 - DepositPhotos.com, rafapress
Déjà présente en 2018 et 2019, la compagnie Scandinavian Airlines (SAS) s'apprête à assurer à nouveau la liaison entre Marseille Provence (MRS) et Copenhague (CPH).
Les vols directs seront opérés les lundis et les vendredis, du 22 juin au 07 août 2026, à bord d'un Airbus A320neo.
Les billets sont en vente depuis la semaine dernière.
Lire aussi : Scandinavian Airlines lance une liaison Lyon - Copenhague
