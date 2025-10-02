Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Le groupe Marriott lance "Marriott Bonvoy Outdoors", une plateforme qui met à l'honneur les activités outdoor - capture écran
Marriott Bonvoy, la plateforme de voyage récompensée de Marriott International, franchit une nouvelle étape avec le lancement d’une offre entièrement dédiée aux séjours en plein air.
Le groupe vient d’annoncer, le 30 septembre 2025, le déploiement de Marriott Bonvoy Outdoors, une plateforme digitale pour planifier et réserver des expériences outdoor, ainsi que la création de l’Outdoor Collection by Marriott Bonvoy, une nouvelle collection d’hébergements conçus pour une immersion totale dans la nature.
Avec Marriott Bonvoy Outdoors, les voyageurs peuvent désormais organiser leur prochaine escapade en fonction de leurs passions : ski, randonnée, vélo, surf, plongée, pêche ou encore paddle. La plateforme met à disposition plus de 450 hôtels, 50 000 résidences Homes & Villas et une sélection d’activités adaptées.
Le communiqué cite des exemples emblématiques : « dévaler les pistes suisses depuis le W Verbier, pagayer sur les lacs de Banff avec Moxy, ou plonger dans les eaux de Belize près de l’Alaia Belize, Autograph Collection ».
Marriott dévoile l’Outdoor Collection by Marriott Bonvoy
En parallèle, Marriott dévoile l’Outdoor Collection by Marriott Bonvoy™, une sélection d’établissements nichés dans des sites naturels d’exception : cabanes en forêt, boutique hôtels perchés au bord des falaises ou encore écolodges.
Les deux premières marques intégrées à cette collection sont Postcard Cabins et Trailborn Hotels.
Postcard Cabins propose plus de 1 200 cabanes au design scandinave réparties dans 29 destinations aux États-Unis, toutes situées à moins de deux heures des grandes villes. Chaque cabane est équipée de braseros privatifs et offre un accès direct aux sentiers et aux paysages naturels.
Trailborn Hotels, quant à lui, adopte une approche boutique hôtel. Ses adresses haut de gamme se trouvent dans des destinations mythiques comme les Blue Ridge Mountains, le Grand Canyon ou Wrightsville Beach. L’offre inclut une architecture distinctive, une restauration locale, une programmation culturelle et des excursions guidées, ajoute le communiqué de presse.
L’Outdoor Collection by Marriott Bonvoy continuera à s’étendre, avec de nouvelles formes d’hébergement comme des dômes transparents pour observer les étoiles ou des écolodges.
Les voyageurs membres du programme de fidélité Marriott Bonvoy pourront bénéficier de ces nouveautés avec la possibilité de cumuler et d’échanger leurs points.
