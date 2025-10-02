Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

dévaler les pistes suisses depuis le W Verbier, pagayer sur les lacs de Banff avec Moxy, ou plonger dans les eaux de Belize près de l’Alaia Belize, Autograph Collection

Marriott Bonvoy, la plateforme de voyage récompensée de Marriott International, franchit une nouvelle étape avec le lancement d’une offre entièrement dédiée aux séjours en plein air.Le groupe vient d’annoncer, le 30 septembre 2025,, une plateforme digitale pour planifier et réserver des expériences outdoor, ainsi que la création de, une nouvelle collection d’hébergements conçus pour une immersion totale dans la nature.Avec Marriott Bonvoy Outdoors, les voyageurs peuvent désormais organiser leur prochaine escapade en fonction de leurs passions : ski, randonnée, vélo, surf, plongée, pêche ou encore paddle. La plateforme met à disposition plus de 450 hôtels, 50 000 résidences Homes & Villas et une sélection d’activités adaptées.Le communiqué cite des exemples emblématiques : «».