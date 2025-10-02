TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

le groupe Marriott annonce deux nouveautés


Le groupe Marriott lance "Marriott Bonvoy Outdoors", une plateforme qui met à l'honneur les activités outdoor et "Outdoor Collection by Marriott Bonvoy", une nouvelle marque qui permet d'accéder à des hébergements situés en pleine nature.


Rédigé par le Vendredi 3 Octobre 2025

Le groupe Marriott lance "Marriott Bonvoy Outdoors", une plateforme qui met à l'honneur les activités outdoor - capture écran
Le groupe Marriott lance "Marriott Bonvoy Outdoors", une plateforme qui met à l'honneur les activités outdoor - capture écran
Aer Lingus
Marriott Bonvoy, la plateforme de voyage récompensée de Marriott International, franchit une nouvelle étape avec le lancement d’une offre entièrement dédiée aux séjours en plein air.

Le groupe vient d’annoncer, le 30 septembre 2025, le déploiement de Marriott Bonvoy Outdoors, une plateforme digitale pour planifier et réserver des expériences outdoor, ainsi que la création de l’Outdoor Collection by Marriott Bonvoy, une nouvelle collection d’hébergements conçus pour une immersion totale dans la nature.

Avec Marriott Bonvoy Outdoors, les voyageurs peuvent désormais organiser leur prochaine escapade en fonction de leurs passions : ski, randonnée, vélo, surf, plongée, pêche ou encore paddle. La plateforme met à disposition plus de 450 hôtels, 50 000 résidences Homes & Villas et une sélection d’activités adaptées.

Le communiqué cite des exemples emblématiques : « dévaler les pistes suisses depuis le W Verbier, pagayer sur les lacs de Banff avec Moxy, ou plonger dans les eaux de Belize près de l’Alaia Belize, Autograph Collection ».

A lire aussi : Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott dévoile l’Outdoor Collection by Marriott Bonvoy

Autres articles
En parallèle, Marriott dévoile l’Outdoor Collection by Marriott Bonvoy™, une sélection d’établissements nichés dans des sites naturels d’exception : cabanes en forêt, boutique hôtels perchés au bord des falaises ou encore écolodges.

Les deux premières marques intégrées à cette collection sont Postcard Cabins et Trailborn Hotels.

Postcard Cabins propose plus de 1 200 cabanes au design scandinave réparties dans 29 destinations aux États-Unis, toutes situées à moins de deux heures des grandes villes. Chaque cabane est équipée de braseros privatifs et offre un accès direct aux sentiers et aux paysages naturels.

Trailborn Hotels, quant à lui, adopte une approche boutique hôtel. Ses adresses haut de gamme se trouvent dans des destinations mythiques comme les Blue Ridge Mountains, le Grand Canyon ou Wrightsville Beach. L’offre inclut une architecture distinctive, une restauration locale, une programmation culturelle et des excursions guidées, ajoute le communiqué de presse.

L’Outdoor Collection by Marriott Bonvoy continuera à s’étendre, avec de nouvelles formes d’hébergement comme des dômes transparents pour observer les étoiles ou des écolodges.

Les voyageurs membres du programme de fidélité Marriott Bonvoy pourront bénéficier de ces nouveautés avec la possibilité de cumuler et d’échanger leurs points.

Lu 166 fois

Tags : marriott
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Le Tarn labellisé "Green Destinations", une première en France

Boutique des Groupes : Cynthia Harel nouvelle commerciale

L'aéroport Nice Côte d’Azur accueille l’A380 rétrofité d’Emirates

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Paris/Région Parisienne H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?
Partez en France

Partez en France

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"

Gîtes de France lance la 9e édition de "Porteurs de projet"
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection

Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public

Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias