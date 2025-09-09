TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

179 chambres au design soigné


Marriott International ouvre le Moxy Belfast City, son 100e hôtel Moxy dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il renforce ainsi l’ancrage de la marque lifestyle sur le marché hôtelier international.


Rédigé par Charlotte Loisy le Jeudi 11 Septembre 2025

Marriott : Moxy ouvre son 100e hôtel en EMEA à Belfast - Photo : Moxy - Marriott International
Marriott : Moxy ouvre son 100e hôtel en EMEA à Belfast - Photo : Moxy - Marriott International
Aerticket
Marriott International inaugure le Moxy Belfast City, premier établissement de la marque en Irlande du Nord.

Avec ses 179 chambres et un design voulu ludique, il devient le 100e hôtel Moxy en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Situé au cœur de Belfast, à proximité du City Hall, de l’Ulster Hall et du quartier animé de Cathedral Quarter, l’hôtel illustre l’esprit dynamique de la marque : enregistrement au Bar Moxy avec verre de bienvenue, lobby animé, grandes tables conviviales et restauration à emporter.

Développé en partenariat avec MHL Hospitality Limited, l’établissement reflète l’ambition de Moxy : offrir aux voyageurs des séjours ludiques et dynamiques.

Et selon Neal Jones, le Chief Operatif Officer - Europe & Africa Premium & Select de Marriott International, le nouvel hôtel Moxy à Belfast incarne tout ce que leurs clients aiment dans la marque : "un design audacieux, un service dynamique et une atmosphère fun".

Le premier hôtel Moxy en Irlande du Nord

Autres articles
Depuis son lancement à Milan en 2014, Moxy Hotels a fait sa place dans le segment lifestyle milieu de gamme supérieur. Le cap symbolique des 100 hôtels en EMEA souligne une progression rapide, d'après le Groupe.

Aujourd’hui, la région concentre 60% du portefeuille mondial de la marque.

Avec des ouvertures récentes à Nice, Varsovie ou encore Vérone, Moxy continue d’étendre son réseau sur les principaux marchés européens.

L’année 2025 s’annonce tout aussi dynamique, avec cinq nouvelles adresses prévues, dont Paris La Villette, Londres Piccadilly Circus et Dublin Docklands.

La stratégie de Marriott International

Après Belfast, Moxy ouvrira un hôtel à Paris La Villette - Photo : Moxy - Marriott International
Après Belfast, Moxy ouvrira un hôtel à Paris La Villette - Photo : Moxy - Marriott International
Selon Marriott International, cette stratégie répond à l’évolution des attentes des voyageurs : des espaces de séjour plus flexibles, une atmosphère décontractée et un accent mis sur le design et l’expérience locale.

Pour les professionnels du tourisme, l’ouverture du Moxy Belfast City pourrait renforcer l’attractivité de la capitale nord-irlandaise.

L’établissement combine hébergement moderne, espaces collaboratifs et programmation locale, répondant aux besoins d’une clientèle mêlant loisirs et affaires.

Lire aussi : Marriott finalise le rachat de citizenM

Lu 147 fois

Tags : marriott, moxy hotels
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Jalisco
Dernière heure

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales
Transport

Transport

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias