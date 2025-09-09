Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Depuis son lancement à Milan en 2014, Moxy Hotels a fait sa place dans le segment lifestyle milieu de gamme supérieur. Le cap symbolique des 100 hôtels en EMEA souligne une progression rapide, d'après le Groupe.



Aujourd’hui, la région concentre 60% du portefeuille mondial de la marque.



Avec des ouvertures récentes à Nice, Varsovie ou encore Vérone, Moxy continue d’étendre son réseau sur les principaux marchés européens.



L’année 2025 s’annonce tout aussi dynamique, avec cinq nouvelles adresses prévues, dont Paris La Villette, Londres Piccadilly Circus et Dublin Docklands.