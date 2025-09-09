Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Marriott International inaugure le Moxy Belfast City, premier établissement de la marque en Irlande du Nord.
Avec ses 179 chambres et un design voulu ludique, il devient le 100e hôtel Moxy en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).
Situé au cœur de Belfast, à proximité du City Hall, de l’Ulster Hall et du quartier animé de Cathedral Quarter, l’hôtel illustre l’esprit dynamique de la marque : enregistrement au Bar Moxy avec verre de bienvenue, lobby animé, grandes tables conviviales et restauration à emporter.
Développé en partenariat avec MHL Hospitality Limited, l’établissement reflète l’ambition de Moxy : offrir aux voyageurs des séjours ludiques et dynamiques.
Et selon Neal Jones, le Chief Operatif Officer - Europe & Africa Premium & Select de Marriott International, le nouvel hôtel Moxy à Belfast incarne tout ce que leurs clients aiment dans la marque : "un design audacieux, un service dynamique et une atmosphère fun".
Le premier hôtel Moxy en Irlande du Nord
Depuis son lancement à Milan en 2014, Moxy Hotels a fait sa place dans le segment lifestyle milieu de gamme supérieur. Le cap symbolique des 100 hôtels en EMEA souligne une progression rapide, d'après le Groupe.
Aujourd’hui, la région concentre 60% du portefeuille mondial de la marque.
Avec des ouvertures récentes à Nice, Varsovie ou encore Vérone, Moxy continue d’étendre son réseau sur les principaux marchés européens.
L’année 2025 s’annonce tout aussi dynamique, avec cinq nouvelles adresses prévues, dont Paris La Villette, Londres Piccadilly Circus et Dublin Docklands.
La stratégie de Marriott International
Selon Marriott International, cette stratégie répond à l’évolution des attentes des voyageurs : des espaces de séjour plus flexibles, une atmosphère décontractée et un accent mis sur le design et l’expérience locale.
Pour les professionnels du tourisme, l’ouverture du Moxy Belfast City pourrait renforcer l’attractivité de la capitale nord-irlandaise.
L’établissement combine hébergement moderne, espaces collaboratifs et programmation locale, répondant aux besoins d’une clientèle mêlant loisirs et affaires.
Lire aussi : Marriott finalise le rachat de citizenM
