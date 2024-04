Marriott International accélère sur le marché européen

"réutilisation adaptative"

"la confiance de nos propriétaires et franchisés alors qu'ils cherchent à repositionner leurs actifs et à maximiser les rendements"

Les conversions avec Marriott offrent aux propriétaires et aux franchisés la possibilité de tirer parti de nos marques bien établies, de nos coûts d'affiliation compétitifs, et des puissants moteurs de génération de revenus de l'entreprise et de Marriott Bonvoy - notre programme de fidélité primé comprenant plus de 200 millions de membres.

Marriott International, Inc.et vient d'annoncer son intention d'ajouter près de 100 hôtels et plus de 12 000 chambres à son portefeuille.Cette croissance se fera par le biais de conversions d'hôtels et de projets de, à savoir la conversion d'immeubles existants en hôtels, d’ici fin 2026, en particulier dans des pays comme l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Turquie.L'ensemble de ces projets contribueront à renforcer la présence de Marriott International en Europe, où le groupe hôtelier dispose déjà d'un portefeuille deréparties sur 25 marques.Ils vont aussi renforcer, assure, dans un communiqué, Satya Anand, Président Europe, Moyen-Orient et Afrique de Marriott International.Et de préciser : "