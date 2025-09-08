Carnet de voyage : packaging, service, image… et si c’était votre meilleure pub ? [ABO]

Le carnet de voyage est bien plus qu’un document pratique : c’est un outil de différenciation puissant.



Pour Carine Bentz, il reflète l’identité de son agence : « Nous proposons des carnets personnalisés au nom du client. C’est un outil de vente, mais aussi un moyen de rappeler nos valeurs et notre savoir-faire. »



Chez Beachcomber Tours, il devient carrément un objet premium : « Pour les dossiers supérieurs à 10 000 euros, nous ajoutons un service complémentaire – un sac en cuir, un transfert domicile-aéroport ou l’accueil par un greeter. »



IWL Voyages propose la trousse à 20 € par chambre, elle séduit la majorité de nos voyageurs, 3 clients sur 4 l’achètent. « Nous l’offrons pour les dossiers plus importants. Pour nous, cette trousse est bien plus qu’un accessoire : c’est un geste de fidélité, un petit cadeau qui fait plaisir et qui signe la qualité de notre service. Mais attention, il faut qu’il soit de qualité » , prévient Ingrid Lexa.



Enfin, Planète mise sur la force du digital : « C'est clairement un réel atout différenciant, les clients ont sur leur portable, leur e-carnet de voyages avec tous les éléments nécessaires au bon déroulé de leur voyage.



Un accès facile aux informations clés : adresses d'hôtels, numéros de téléphone, contacts d'urgence, consignes, etc... Nous mettons un point d'honneur à cet outil qui est un élément rassurant et important pour nos clients sur mesure mais aussi très qualitatif dans sa présentation » , affirme Jessy Melis.