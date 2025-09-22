Exposant ou visiteur, comment préparer votre participation à un salon professionnel ? [ABO]

Un bon stand repose sur une équipe préparée et alignée. Organisez un brief clair avant le salon :



• Objectifs à atteindre



• Posture à adopter (accueil, pitch, animation)



• Règles de gestion des leads (cahier, scan, CRM)



• Répartition des rôles



• Définir une organisation pour faciliter les échanges avec les visiteurs étrangers.



Sur place, maintenez une dynamique conviviale et proactive. Un exposant qui sourit, interagit et sait expliquer ses offres fera toujours la différence. Ne pas avoir une posture occupée ou inaccessible, cela peut freiner les visiteurs à venir vous aborder.



N’hésitez pas à vous rendre devant votre stand et à convier les passants à se rendre sur votre stand si vous avez une période creuse ou que votre stand ne draine pas naturellement une clientèle de passage.



N’hésitez pas à visiter les autres exposants, cela vous permettra d’avoir un regard sur ce qui se fait sur les autres stands. Ce qui vous attire peut attirer d’autres visiteurs partageant vos exigences.