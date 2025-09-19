TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Transformer les visiteurs en ambassadeurs d'une destination touristique


Dans un secteur touristique en quête de nouveaux leviers de communication, l'application Tested4you lance la Vidéo Box immersive. Un dispositif clé en main qui doit permettre aux destinations de transformer leurs visiteurs en ambassadeurs spontanés grâce à des témoignages authentiques, viraux et immédiatement exploitables via les réseaux sociaux.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

Avec la Vidéo Box, Tested4you veut transformer les visiteurs en ambassadeurs des destinations - Depositphotos.com, @ra2studio
Avec la Vidéo Box, Tested4you veut transformer les visiteurs en ambassadeurs des destinations - Depositphotos.com, @ra2studio
Alors que les destinations touristiques rivalisent d’initiatives pour capter l’attention des voyageurs, Tested4you mise sur une innovation simple et participative : la Vidéo Box immersive, un dispositif qui transforme chaque visiteur en ambassadeur du territoire.

Installée sur site ou lors d’événements, la Vidéo Box permet aux visiteurs de partager spontanément leur ressenti face caméra.

Guidés par une hôtesse, ils répondent à quelques questions sur leur expérience et repartent avec leur vidéo, envoyée directement par SMS.

Tested4you déjà testée en Provence

Montées automatiquement et prêtes à être diffusées, ces capsules témoignages sont conçues pour une exploitation immédiate sur les réseaux sociaux, newsletters ou autres supports de communication.

La destination Provence a été la première à expérimenter le dispositif.

En seulement quelques jours, près de 200 vidéos spontanées ont été récoltées, mettant en avant l’enthousiasme des visiteurs et des acteurs locaux. L'opération visait à renforcer l’attractivité du territoire et à générer un engagement numérique tangible.

C'est d'ailleurs l'argument de la Vidéo Box de Tested4you : offrir aux CRT, CDT et offices de tourisme un nouveau levier de promotion, en impliquant directement visiteurs et habitants dans la valorisation de leur territoire.


