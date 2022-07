Tested4you : « Nous voulons devenir une alternative à Instagram ou TripAdvisor très rapidement »

Misant sur la qualité et l'authenticité des vidéos d'avis mises en ligne, il rappelle que chaque vidéo validée par l'équipe de modération de Tested4you permet à son auteur d'empocher 1€. « C'est un modèle qui est sain et juste par rapport à ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui, poursuit-il.



Facebook, Tik Tok, Instagram sont des sociétés qui pèsent des milliards d'euros, et que nous donnent-elles en échange ? Combien perçoivent les utilisateurs de ces réseaux par rapport à leur activité ? ».



Mais Axel Mazerolles dresse un autre constat, à propos des avis et des notes en ligne, qui nous envahissent au quotidien. « Sur TripAdvisor, tout le monde veut un « excellence award », mais pour quelle valeur au final ?



Et surtout, pourquoi contribuer à maintenir ce système, à rendre plus riches des influenceurs en lesquels je ne me reconnais pas en les likant ? », souligne-t-il.



Il poursuit : « Tested4you n'est pas une application basée sur le jugement ou sur le physique, mais sur l'utilité : je voyage, je fais des vidéos en direct sans filtre, je me géolocalise et je gagne 1€ à partir du moment où ma vidéo passe en ligne avec un conseil ».