Axel Mazerolles : "Je ne suis pas en accord avec la stratégie des nouveaux actionnaires"

Avec la pandémie de Covid-19, la branche française du Groupe FTI n'a pas été épargnée non plus, et a dû procéder, fin 2020, àDes changements qui ont permis à FTI Voyages de passer la crise économique et de réaliser en 2021 un résultat net d'1,37 M€ (pour 48,9M€ de chiffre d'affaires), alors qu'elle avait enregistré une perte nette en 2019 et en 2020.Selon nos informations,