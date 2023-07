FTI Voyages : Ludovic Rigel nommé DG en France

" Nous sommes ravis que Ludovic Rigel ait accepté cette nouvelle mission et qu'il dirige à l'avenir la France et la Suisse en tant que directeur financier et directeur général.



Avec le soutien et l'élan venant de Munich, nous saurons prendre des décisions et réagir rapidement ensemble afin d'atteindre nos objectifs, " a expliqué Casper Urhammer, le PDG du tour operating chez FTI GROUP.



Une décision qui doit rassurer le secteur sur la capacité et l'envie du tour-opérateur de poursuivre son développement.



Ludovic Rigel est arrivé dans l'entreprise en 2011, en tant que contrôleur de gestion pour le tour-opérateur FTI Touristik AG en Suisse.