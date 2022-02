FTI Voyages sort une brochure « Best Of » pour l'été 2022

FTI Voyages offre à nouveau à ses clients la possibilité de partir en vacances depuis leur région, pour la durée de leur choix, en bénéficiant de réductions pour toute la famille.



Séjours tout compris, hôtels seuls, voyages entièrement sur-mesure ou bien vacances en Clubs, il y en a pour tous les goûts. D'autant plus que cet été, 19 Clubs FTI Voyages ouvriront leurs portes aux clients :



- aux Canaries : le Club FTI Voyages Landmar los Gigantes 4* à Ténérife, le Club FTI Voyages Playa Bonita 4* à la Grande Canarie et le Club FTI Voyages Bahia de Lobos 4* à Fuerteventura ;



- aux Baléares : le Club FTI Voyages Alcudia Sun Village 3* à Majorque et le Club FTI Voyages Sol Falco 4* à Minorque ;



- au Maroc : le Club FTI Voyages Aqua Marrakech 4* à Marrakech, le Club FTI Voyages Les Dunes d‘Or 4* à Agadir



- en Tunisie : le Club FTI Voyages Telemaque 4*, le Club FTI Voyages Fiesta Beach 4*, le Club FTI Voyages Nozha Beach 4* et le Club FTI Voyages Occidental Sousse 4* ;



- en Egypte : le Club FTI Voyages Sheraton El Gouna 5* et le Club FTI Voyages Makadi 4*



- en Grèce : le Club FTI Voyages Kiotari Miraluna 4*



- à Dubaï : le Club FTI Voyages C Central Resort The Palm 5*



- en Turquie : le Club FTI Voyages TMT Bodrum 4,5*.



Enfin, une garantie spéciale COVID19 (9,90€/personne) et une garantie spéciale COVID19 PREMIUM (14,90€/personne) en partenariat avec l’assureur HanseMerkur ont été mises en place.



Les brochures sont en cours de distribution dans les agences de voyages et sont d’ores et déjà disponibles dans leur version électronique.