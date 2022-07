A. Mazerolles (FTI Voyages) : « Aujourd'hui, une quarantaine de personnes travaillent pour le marché français » 🔑

Contacté par nos soins, Axel Mazerolles, le directeur général de FTI Voyages et qui dirige le marché français, recadre la situation.



« Cette crise était totalement imprévue, les sociétés ont été fragilisées et pour survivre, elles ont dû prendre des décisions.



La fermeture du service center en Suisse était liée à une question de coûts, nous avons choisi de garder celui basé au Maroc. Ce plan a touché une dizaine de salariés français basés en Suisse. Nous avons aussi fermé notre bureau parisien et licencié les 4 personnes qui y étaient rattachées », commente-t-il.



Quant au service dédié aux comités d'entreprises et groupes, « je l'ai fermé car il ne représentait rien en chiffre d'affaires mais représentait des coûts énormes. Je ne l'ai pas rouvert car je n'en voyais pas l'intérêt ».



Il ajoute : « Perdre son emploi, c'est terrible mais je trouve regrettable que ces anciens salariés le prennent personnellement. Nous avons recontacté beaucoup de personnes licenciées, nous les avons aidées à retrouver un emploi - pas forcément dans le tourisme - et pour certaines, nous les avons réembauchées », explique-t-il.



FTI a donc repris des salariés au service client et à la production. « Depuis le début de l'année 2022, toutes nos équipes sont revenues à 100% et les recrutements sont venus au compte-gouttes.



Une quarantaine de personnes travaillent pour le marché français. Cinq personnes supplémentaires ont été recrutées sur le marché France et une quinzaine au Maroc pour le service center , précise Axel Mazerolles.



Si le chiffre d'affaires est en plein boom, les recrutements, quant à eux, sont liés à la rentabilité sur une année fiscale. Ce n'est donc qu'une fois notre année terminée à la fin du mois d'octobre, que nous pourrons envisager d'éventuels recrutements pour 2023 ».