FTI Voyages : "Nous voulons créer un tour-opérateur qui sera dans le top 3 français"

Avant de poursuivre sur les ambitions de FTI, Axel Mazerolle précise : " Je suis loin d'être parfait, mais je suis un garçon droit depuis le départ. Je dois jouer avec des règles du jeu qui me sont imposées.



Il faut recontextualiser, nous venons de nous taper non pas une crise, mais une guerre. Je dois travailler avec des équipes en France, en Allemagne et en Suisse. "



Le directeur général de FTI Voyages de poursuivre, sur une avant-première qui devait être dévoilée le mois prochain.



" Lors de cette conférence de presse, je devais annoncer la création d'un service dédié aux agences de voyages françaises,



Celle-ci sera accessible 24h/24 et 7 jours sur 7, c'est une première ! " se félicite le patron de FTI Voyages.



Une décision qui démontre bien que FTI Group n'a pas abandonné l'idée de conquête du marché français. D'autres annonces allant dans ce sens seront faites, à la fin janvier 2021.



" Il y aura des surprises, je peux vous le dire. Lors de la conférence, je serai clair et transparent sur ce qu'il s'est passé durant toute cette année 2020," confie sous forme de teasing Axel Mazerolles.



Ainsi, de nombreux charters seront programmés dans toute la France, mais aussi plus de clubs que les années précédentes.



D'ailleurs, à ce sujet, alors que le responsable du service et son assistante ont été licenciés, une cellule dédiée aurait été créée directement auprès du DG France.



Alors que le bureau parisien a été fermé, toutes les équipes et services se trouvent désormais en Suisse.