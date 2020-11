Licenciements dans le service "clubs", quel avenir pour FTI Voyages ?

Pourtant en février 2019, FTI se lançait alors à l'assaut des clubs "mass market", avec pour feuille de route de multiplier par 3 chaque saison le nombre de clubs sur deux ans.



C'était sans compter sur la crise économie " et un confinement, des clients qui ne peuvent plus voyager, des agences fermées, des coûts fixes à payer, le tout sans aucun business. "



Une razzia qui pourrait faire craindre le pire, quant à la politique de développement du voyagiste.



" Clairement, nous ne fermons pas le département club et c'est trois fois non !!



Après je ne peux pas affirmer que des personnes qui travaillent sur le concept seront licenciées, dans la presse, ce n'est pas légal. Je peux juste vous dire qu'à ce niveau, c'est compliqué, " explique le directeur de FTI Voyages.



D'après un observateur bien informé, cette restructuration pose tout de même la question de la survie et de la gestion des clubs à travers le monde.



" J'ai entendu dire que nous n'avions plus de directeur des ventes, c'est faux. Il y a des changements dans les responsabilités, c'est tout. Et il y aura plus que jamais une équipe club, avec un produit qui évoluera. "



Au-delà de se délester de gros salaires, le TO se prive de compétences qui seront primordiales lors de la relance.



Toutefois ce plan économique n'aurait été mis en place pour plaire à la maison mère DER Touristik, tout comme il ne constituerait pas un rétropédalage dans la stratégie de développement de la branche française.



" Nous mettons certes sur pause FTI Privilège, il n'y a plus de ventes. Par contre, je peux vous garantir il y aura bien plus de clubs à l'été 2021 sur le marché français.



J'ai pris des décisions sur le court terme pour nous permettre d'exister, et celles-ci nous permettront de devenir le tour-opérateur numéro 1 en France, " fixe Axel Mazerolles.