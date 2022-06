Seniors : la rémunération, principal frein à leur employabilité... 🔑

«J’ai quitté Paris pour un poste de cadre commercial chez FTI Voyages en Alsace. La période après-covid a été compliquée pour moi.Quand j’ai perdu mon emploi chez FTI,. Cadre commercial dans le tour-operating, j’ai un profil hyper spécialisé dans les CE et les collectivités. Avec ma famille, nous avons déménagé à Toulouse où nous avons de la famille et des amis.En termes d’emploi, je crois que c’est encore pire qu’en Alsace. Je suisÇa va faire bientôt deux ans que je suis au chômage.à mon cursus d’école de commerce, en marketing digital et community manager, des compétences dans l’air du temps pour me remettre au niveau.J'étais soit, soitMon CV est chargé, en 20 ans, je suis passé par 9 boîtes, ça fait peur. Et puis,Par la force des choses, on me met dans cette catégorie de senior.Sur LinkedIN, c'est un constat que je partage avec des personnes écartées ou non de leurs postes par le covid.Je pense que pour les employeurs,Le cocktail n'est pas dans l'air de temps., je vois très peu d'annonces passer. Si je dis que j’accepte le même poste pour 1500 euros, je pense que l'on m'appellera demain.De ce que je sais aujourd'hui, le secteur a bien repris. Les niveaux de vente sont proches voire identiques à ceux de 2019, l'activité est là.Les recruteurs ne doivent pas négliger l'historique des gens, leurs compétences, leur valeur ajoutée. Qu’ils fassent un retour aux candidats que la réponse soit positive ou négative.J'ai moi-même recruté des gens, des seniors, des juniors.