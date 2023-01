DER Touristik en négociation pour racheter FTI Group ?

"aux frais des contribuables allemands"

Selon le quotidien Handelsblatt , le voyagiste allemandIls sont respectivement le deuxième et le troisième voyagistes européens.Une condition préalable à la transaction serait une réduction massive de la dette de FTI, qui s'élève àLe quotidien rappelle que FTI Group a bénéficié d'une aide état de 500 millions d'euros dans le cadre de la pandémie de covid-19 sous forme de garanties, de participations tacites et de prêts. Cette opération se ferait ainsiajoute Handelsblatt.L'actionnaire majoritaire de FTI Group est l'investisseur Samih Sawiris (Orascom) . Ce dernier avait effectué une augmentation de capital en avril 2020, et détient 75% de la société mère.Ce dernier aurait également eu des contacts avec l'américain Certarès précise la presse allemande. Il se serait depuis retiré.ainsi que le voyagiste de courte durée 5vorFlug, le courtier en location de voitures driveFTI, la société de gestion de destinations Meeting Point International, et le voyagiste pour les produits promotionnels BigXtra.Sous l'égide de la société d'accueil Meeting Point Hotels, la société regroupe ses quatre marques d'hôtels LABRANDA Hotels & Resorts, Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts et la marque économique Lemon & Soul.La société TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH combine les systèmes de franchise avec les marques sonnenklar.TV Reisebüro, 5vorFlug et Flugbörse. Le consolidateur FTI Ticketshop est responsable de la vente des billets de vols réguliers. En Autriche, FTI Touristik est représenté par une succursale à Linz. La filiale FTI Touristik AG, basée à Allschwil/Bâle Campagne, représente le voyagiste en Suisse. Depuis 2012, le tour opérateur français FTI Voyages SAS fait partie du groupe FTI. Avec FTI Reizen, le groupe est également actif aux Pays-Bas depuis 2016.