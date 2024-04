Certares rachète FTI Group

L’actionnariat actuel a accepté de délivrer un support financier et un plus grand investissement.



La transaction est sujette aux autorisations réglementaires usuelles et à d’autres conditions suspensives typiques pour les transactions de cette nature

Nous sommes heureux d’annoncer notre partenariat avec le Consortium Certares-led. Certares est un investisseur majeur dans le secteur mondial du voyage et du tourisme.



Avec le soutien de Certares, son expérience étendue dans le secteur, et le capital fourni par le Consortium, FTI est idéalement placé en faveur d’une croissance future et d’une rentabilité bénéficiant à l’ensemble des actionnaires, y compris nos clients, nos partenaires commerciaux et nos employés.



Nous sommes déterminés à écrire la prochaine page de notre succès et ancrer davantage notre position d’acteur clé au sein du secteur touristique allemand et européen

" ajoute un communiqué de presse.Selon Karl Markgraf , PDG de FTI GROUP : «».